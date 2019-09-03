"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета

Ранее журналист Илья Азар заявил у себя в телеграм-канале о том, что его задержали. На это тут же в Twitter отреагировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Но сделал при этом странное высказывание об "оккупантах".

"Как же достали эти оккупанты! - написал Ходорковский в соцсети. - Ответ один - улица! И не когда-то, а прямо в день выборов (или вместо - это уж кому как)".

Фото: скриншот twitter/mich261213

Подобные разглагольствования пользователи не поняли и задали в ответ олигарху неудобные вопросы, заметив двусмысленность высказывания. В том числе о том, кого он называет "оккупантами".

"Простите, не понял, а оккупанты кто?" - поинтересовался у Ходорковского под постом @Kuleshov1950.

Некоторые пользователи Рунета тут же напомнили олигарху про его старое обещание.

"Михаил Борисович, а потом Вы снова будете скулить и клясться, что в политику ни ногой?" - уточнил @VelomechanicSpb.

Третьи просто возмутились призывом Ходорковского - кто гневно, кто с иронией.

"Как же достали те, кто призывает на улицу, находясь в других странах", - не сдержался @Zhitnipalzhi.

"Оккупантом был ты", - возмущается @OYurgensRussia.

"Приезжай и выходи, удобно из теплой Швейцарии советовать", - иронизирует @Egoriy181.

"Ленин в октябре", - шутит @nataliyakrayny.