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"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета

03 сентября 2019, 11:39  •  98 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский у себя на странице в соцсети заявил: "Как же достали эти оккупанты!" - комментируя новость о задержании журналиста Азара в Москве. В ответ же в адрес бизнесмена понеслись неудобные вопросы от пользователей Рунета: "А потом Вы снова будете скулить и клясться, что в политику ни ногой?" Обратили в соцсети внимание и на двусмысленность призыва.
Ранее журналист Илья Азар заявил у себя в телеграм-канале о том, что его задержали. На это тут же в Twitter отреагировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Но сделал при этом странное высказывание об "оккупантах".
"Как же достали эти оккупанты! - написал Ходорковский в соцсети. - Ответ один - улица! И не когда-то, а прямо в день выборов (или вместо - это уж кому как)".
Фото: скриншот twitter/mich261213
Подобные разглагольствования пользователи не поняли и задали в ответ олигарху неудобные вопросы, заметив двусмысленность высказывания. В том числе о том, кого он называет "оккупантами".
"Простите, не понял, а оккупанты кто?" - поинтересовался у Ходорковского под постом @Kuleshov1950.
Некоторые пользователи Рунета тут же напомнили олигарху про его старое обещание.
"Михаил Борисович, а потом Вы снова будете скулить и клясться, что в политику ни ногой?" - уточнил @VelomechanicSpb.
Третьи просто возмутились призывом Ходорковского - кто гневно, кто с иронией.
"Как же достали те, кто призывает на улицу, находясь в других странах", - не сдержался @Zhitnipalzhi.
"Оккупантом был ты", - возмущается @OYurgensRussia.
"Приезжай и выходи, удобно из теплой Швейцарии советовать", - иронизирует @Egoriy181.
"Ленин в октябре", - шутит @nataliyakrayny.

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