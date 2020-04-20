"Как же 9 Мая не отметить?" Путину нелегко далось решение перенести Парад Победы

Решение перенести дату проведения Парада Победы с 9 Мая далось президенту России Владимиру Путину очень нелегко. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков, решение было сложным, однако приоритетом было сохранение здоровья граждан, а Путин действует очень последовательно. Да, для главы государства и многих граждан 9 Мая является святым праздником, поэтому 75-летие Великой Победы мы отпразднуем, но позже.

"Несмотря на нынешнюю ситуацию, россияне отметят День Победы. А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно", - цитируют Пескова Nation News.

Как передаёт телеканал "360", эксперты предлагают две альтернативные даты для организации мероприятия. Одной из них является 24 июня - именно в этот день в 1945 году состоялся самый важный Парад Победы.

Однако побороть коронавирус страна может не успеть к этому сроку. Поэтому более предпочтительно 3 сентября - день завершения Второй мировой войны.