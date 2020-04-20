Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная / Политика

"Как же 9 Мая не отметить?" Путину нелегко далось решение перенести Парад Победы

20 апреля 2020, 11:10  •  65 • Политика
Главе государства Владимиру Путину нелегко далось решение перенести Парад Победы. "Как же 9 Мая не отметить? Это обязательно", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Решение перенести дату проведения Парада Победы с 9 Мая далось президенту России Владимиру Путину очень нелегко. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как пояснил Песков, решение было сложным, однако приоритетом было сохранение здоровья граждан, а Путин действует очень последовательно. Да, для главы государства и многих граждан 9 Мая является святым праздником, поэтому 75-летие Великой Победы мы отпразднуем, но позже.
"Несмотря на нынешнюю ситуацию, россияне отметят День Победы. А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно", - цитируют Пескова Nation News.
Как передаёт телеканал "360", эксперты предлагают две альтернативные даты для организации мероприятия. Одной из них является 24 июня - именно в этот день в 1945 году состоялся самый важный Парад Победы.
Однако побороть коронавирус страна может не успеть к этому сроку. Поэтому более предпочтительно 3 сентября - день завершения Второй мировой войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме
19 апреля 2020, 22:10
Норвегия призналась, почему был задержан российский траулер "Борей" возле Шпицбергена
20 апреля 2020, 01:10
"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина "человеку Собянина"
20 апреля 2020, 05:10
Сhain of command: Чем занимается "большой начальник" Медведев?
20 апреля 2020, 03:10
Президентская изоляция: Где Путин встретит Пасху?
20 апреля 2020, 04:10
Палата на 45: региональный список ОП обновится почти наполовину
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало сканд...
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся р...
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
20 апреля 2020, 01:10
"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина...
20 апреля 2020, 00:05
«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2020, 07:10
Славянск и Краматорск: начало странной войны
14 апреля 2020, 09:10
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя миллиарды
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против COVID-19
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
14 апреля 2020, 03:10
Решением Рады украинцы обеднели сразу на 120 миллиардов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.