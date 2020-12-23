"Как жаль…": Полянский попрощался с уходящим постпредом ФРГ острым словом Жванецкого

Стоит отметить, что представители дипломатических миссий Китая и России не скрывали радости от того, что Хойсген покидает Совбез. В частности, зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан отметил, что немецкий дипломат злоупотребил своим нахождением в организации, организовывая нападки на других членов, а также отравляя здоровую рабочую атмосферу.

"Скатертью дорога, посол Хойсген", - пожелал он уходящему дипломату "от всего сердца".

Дмитрий Полянский же, обращаясь к Хойсгену, вспомнил острое слово сатирика Михаила Жванецкого.

"Как жаль, что вы наконец-то уходите", - отметил он.