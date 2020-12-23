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"Как жаль…": Полянский попрощался с уходящим постпредом ФРГ острым словом Жванецкого
23 декабря 2020, 14:25 • 55 • Политика
Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский в ироничной форме попрощался с постпредом ФРГ в ООН Кристофом Хойсгеном, который покидает Совбез. "Как жаль…" - вспомнил Полянский острое слово писателя Михаила Жванецкого.
Стоит отметить, что представители дипломатических миссий Китая и России не скрывали радости от того, что Хойсген покидает Совбез. В частности, зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан отметил, что немецкий дипломат злоупотребил своим нахождением в организации, организовывая нападки на других членов, а также отравляя здоровую рабочую атмосферу.
"Скатертью дорога, посол Хойсген", - пожелал он уходящему дипломату "от всего сердца".
Дмитрий Полянский же, обращаясь к Хойсгену, вспомнил острое слово сатирика Михаила Жванецкого.
"Как жаль, что вы наконец-то уходите", - отметил он.
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