"Как Япония к цунами": У Зеленского сообщили о "сценариях нападения России"

Свои "выводы" политик основывает на неких "соответствующих документах", которые ему, "как аналитику" дают возможность "сделать вывод", что вооруженных конфликт с Россией "является вероятным", и даже – "в среднесрочной перспективе".

Именно поэтому, обсуждая систему безопасности и обороны Украины, надо исходить из этого "главного аргумента" подготовки вооруженных сил к "агрессии со стороны России", заявил Апаршин.

"Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся к тому, чтобы последствия цунами были меньше. Вот на сегодняшний день Украина – та самая Япония, которая готовится к возможному цунами", – добавил он.

При этом помощник главы офиса Зеленина сообщил, что его слова надо воспринимать не как "официальную позицию власти", а просто как его личное "экспертное мнение.

Апаршин также рассказал о неких "восьми сценариях", которые были подготовлены в Главном управлении разведки ВСУ. Предположительно, именно по ним будет в дальнейшем развиваться ситуация безопасности вокруг страны. Эксперты эти сценарии уже успели оценить, как положительные. По его мнению, они должны быть "разъяснены обществу простым языком".