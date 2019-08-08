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"Как Япония к цунами": У Зеленского сообщили о "сценариях нападения России"
08 августа 2019, 08:24 • 107 • В мире
Украина и ее армия должна быть готова к вооруженному конфликту с Россией, который представляется "вполне вероятным", заявил помощник руководителя администрации Зеленского Иван Апаршин. "Как Япония готовится к цунами", - добавил он.
Свои "выводы" политик основывает на неких "соответствующих документах", которые ему, "как аналитику" дают возможность "сделать вывод", что вооруженных конфликт с Россией "является вероятным", и даже – "в среднесрочной перспективе".
Именно поэтому, обсуждая систему безопасности и обороны Украины, надо исходить из этого "главного аргумента" подготовки вооруженных сил к "агрессии со стороны России", заявил Апаршин.
При этом помощник главы офиса Зеленина сообщил, что его слова надо воспринимать не как "официальную позицию власти", а просто как его личное "экспертное мнение.
Апаршин также рассказал о неких "восьми сценариях", которые были подготовлены в Главном управлении разведки ВСУ. Предположительно, именно по ним будет в дальнейшем развиваться ситуация безопасности вокруг страны. Эксперты эти сценарии уже успели оценить, как положительные. По его мнению, они должны быть "разъяснены обществу простым языком".
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