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"Как я и предупреждал": Соловьёв о реакции "оппозиции" на кровавые итоги беспорядков в Алма-Ате

06 января 2022, 14:45  •  354 • Политика
Трупы двух обезглавленных полицейских нашли после столкновений в Алма-Ате. "Как я и предупреждал, в Казахстане протест не носит никакого демократического флёра", - комментирует телеведущий Соловьёв.
В результате погромов в Алма-Ате были убиты 13 сотрудников правоохранительных органов, у двоих погибших были отрезаны головы. Ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.
Прежде всего он отметил, что сразу предупреждал о том, что протест в Казахстане не носит никакого демократического характера. "Мирная" акция обернулась грабежами, убийствами и отсечёнными головами полицейских. На этом фоне заявления "псевдоинтеллигенции" и "кровавых беглых олигархов" выглядят настолько подлыми, подчёркивает телеведущий.
Ненависть к России, которую они путают с ненавистью к Путину, полностью исказила их восприятие действительности,
- резюмировал Соловьёв в своём Telegram-канале.
Напомним, что беспорядки в Алма-Ате достигли своего пика 5 января. Вооружённые погромщики принялись грабить магазины, а также захватывать и сжигать здания госучреждений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ.

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