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"Как я и обещал": Николас Мадуро сделал прививку от COVID-19 и заговорил по-русски

06 марта 2021, 23:10  •  10 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Получив вакцину, Мадуро заговорил по-русски.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от коронавируса, выбрав российский препарат "Спутник V". Вакцинацию он прошёл в режиме онлайн-трансляции, каждый мог наблюдать за процессом в Twitter.
"Как я и обещал народу, я исполняю обещание, - сказал Мадуро. - Моя первая доза, я вакцинировался".
Сейчас российским "Спутником V" вакцинируются медики Венесуэлы. Когда кампания только стартовала, сделать себе прививку обещал и Николас Мадуро. Отдельно президент Венесуэлы отметил, что исследования российского препарата показали: вакцина "генерирует хороший иммунный ответ".
После вакцинации Николас Мадуро заговорил по-русски - сказал "Спасибо!".
Стоит отметить, главный инфекционист США тоже признал, что российский препарат, судя по опубликованным исследованиям, поможет в борьбе с COVID-19.

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