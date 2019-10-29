"Как вы знаете, новый российский президент…": Трамп без запинки назвал новый "статус" Зеленского

Американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "новым президентом России". Примечательно, что эта фраза появилась и в расшифровке спича Трампа на сайте Белого дома.

На видеозаписи ответа Трампа, обнародованной журналистом Дэниэлом Дэйлом в твиттере, запечатлено, что оговорка не остановила американского лидера.

Трамп, объясняя публикацию стенограммы его разговора с Зеленским, заявил, что их общение было "отличным". Однако, уточнил он, его противники попытались сотворить из этого некий скандал.

Фото: whitehouse.gov

"И вишенка на торте - российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", - сказал он, даже не обратив внимания, что перепутал статус своего собеседника.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским в свете появившихся подозрений, что глава США мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.