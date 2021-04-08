"Как всегда, меток": В Кремле оценили слова Лаврова о "тупой" политике США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил высказывания главы МИД России о политике США в отношении нашей страны. В Кремле назвали "метким" выражение Лаврова о "тупой" политике Вашингтона.

В Кремле уверены, что непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России позволяет использовать любой лексикон.

Так в Кремле прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова, который оценил политику США в отношении нашей страны как "тупиковую... а может быть, даже тупую".

Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику,

- заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что глава МИД России Лавров "как всегда, меток в своих формулировках".

Ранее Лавров вынужден был констатировать, что США и их союзники - "ненадёжные партнёры".