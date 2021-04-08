Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная / Политика

"Как всегда, меток": В Кремле оценили слова Лаврова о "тупой" политике США

08 апреля 2021, 19:30  •  102 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил высказывания главы МИД России о политике США в отношении нашей страны. В Кремле назвали "метким" выражение Лаврова о "тупой" политике Вашингтона.
В Кремле уверены, что непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России позволяет использовать любой лексикон.
Так в Кремле прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова, который оценил политику США в отношении нашей страны как "тупиковую... а может быть, даже тупую".
Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику,
- заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что глава МИД России Лавров "как всегда, меток в своих формулировках".
Ранее Лавров вынужден был констатировать, что США и их союзники - "ненадёжные партнёры".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
08 апреля 2021, 12:10
Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин
08 апреля 2021, 12:10
Всплыло еврейское пророчество о России и Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гара...
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяснять почему"
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.