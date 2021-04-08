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"Как всегда, меток": В Кремле оценили слова Лаврова о "тупой" политике США
08 апреля 2021, 19:30 • 102 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил высказывания главы МИД России о политике США в отношении нашей страны. В Кремле назвали "метким" выражение Лаврова о "тупой" политике Вашингтона.
В Кремле уверены, что непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России позволяет использовать любой лексикон.
Так в Кремле прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова, который оценил политику США в отношении нашей страны как "тупиковую... а может быть, даже тупую".
- заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что глава МИД России Лавров "как всегда, меток в своих формулировках".
Ранее Лавров вынужден был констатировать, что США и их союзники - "ненадёжные партнёры".
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