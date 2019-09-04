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"Как вообще можно было допустить?!" Шойгу потребовал объяснений от военных в день крушения Су-25УБ - источник

04 сентября 2019, 20:09  •  109 • Политика
Минобороны признало нехватку учебных самолетов. А Шойгу потребовал объяснений от военных в день крушения Су-25УБ. "Как вообще можно было допустить?!" - передает слова министра источник.
Руководство Министерства обороны России озадачено происходящим в обучении пилотов. Проблема, как пишут "Известия", в нехватке самолетов. Так, из трех Л-39 после ремонта в требуемые сроки возвращают лишь один самолет. Есть проблемы и с Як-130 - это еще одна "учебная парта" для пилотов.
Журналисты настаивают, что на остроту вопроса с нехваткой самолетов обратил внимание и министр обороны России Сергей Шойгу. О проблеме с малым числом исправных машин он сказал на закрытой части селекторного совещания во вторник, 3 сентября. В тот же день, как мы знаем, потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ.
Шойгу обратил внимание на высокую систему контроля, наличие больших возможностей и... несмотря на все эту проблему с летными "партами". "Как вообще можно было допустить...?!" - спросил министр.
Проблему нехватки самолетов для обучения пилотов должны рассмотреть на отдельном совещании, к которому министр попросил присутствовавших на совещании готовиться особенно усердно.

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