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"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой

03 октября 2021, 16:35  •  638 • Политика
Украинский активист считает, что потеря Украиной транзита после сделки "Газпрома" и Венгрии, это своеобразная расплата за водную блокаду полуострова Крым.
Представитель "Комсомола Украины" Александр Кононович связал потерю транзита газа Украиной с водной блокадой Крыма.
На Youtube-канале музыканта Тарика Незалежко он заявил, что Украина раньше могла брать газ у Венгрии благодаря транзиту, а теперь же ее ждут расходы на газовую инфраструктуру.
Кононович сказал, что у русских из трубы украинцы браки газ, чтобы утолить "газовую" жажду.
"Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же, как и вы перекрыли в Крым воду", — сказал активист.
Ранее "Газпром" подписал контракт с Венгрией о поставках газа через Сербию и Австрию. Соглашение будет действовать в течение ближайших 15 лет, ежегодно Венгрия будет получать из России 4,5 млрд кубометров газа.

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