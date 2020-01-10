"Как во времена инквизиции": Захарова не сдержалась после выпада "оскорблённых" Путиным поляков

Резолюция, о которой идёт речь, была принята в виде "противодействия российской пропаганде, очерняющей Польшу". Подобная реакция вызвана оценкой президента России слов польского дипломата, одобрившего действия Гитлера в отношении евреев: Путин назвал его "сволочью и свиньёй".

Кроме того, не нравится польским властям, как и многим на Западе, протесты России против попыток выставить СССР главным виновником Второй мировой войны (требования признания советской "оккупации", "репараций", неприглашения лидеров России на связанные с этой войной важнейшие мемориальные мероприятия и т.д.).

Комментируя принятую польским сеймом резолюцию, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что Нюрнбергский трибунал зафиксировал всю правду об итогах Второй мировой войны. Если же решения, которые были приняты трибуналом, не нравятся польским парламентариям или они в них сомневаются, то пусть прямо об этом и заявят, считает она.