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"Как во времена инквизиции": Захарова не сдержалась после выпада "оскорблённых" Путиным поляков
10 января 2020, 05:54 • 8 • Политика
Нижняя палата польского парламента приняла в четверг, 9 января, резолюцию, в которой утверждается, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны точно так же, как и гитлеровская Германия. "Как во времена инквизиции", - прокомментировала Мария Захарова.
Резолюция, о которой идёт речь, была принята в виде "противодействия российской пропаганде, очерняющей Польшу". Подобная реакция вызвана оценкой президента России слов польского дипломата, одобрившего действия Гитлера в отношении евреев: Путин назвал его "сволочью и свиньёй".
Кроме того, не нравится польским властям, как и многим на Западе, протесты России против попыток выставить СССР главным виновником Второй мировой войны (требования признания советской "оккупации", "репараций", неприглашения лидеров России на связанные с этой войной важнейшие мемориальные мероприятия и т.д.).
Комментируя принятую польским сеймом резолюцию, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что Нюрнбергский трибунал зафиксировал всю правду об итогах Второй мировой войны. Если же решения, которые были приняты трибуналом, не нравятся польским парламентариям или они в них сомневаются, то пусть прямо об этом и заявят, считает она.
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