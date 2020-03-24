"Как вам больница? - Космос!": Путин улыбнулся на слова главврача клиники в Коммунарке

Президент России посетил больницу в Коммунарке, где оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, а также пообщался с врачами клиники. Видео визита главы государства опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Один из первых вопросов, которые Путин задал главврачу больницы, был о впечатлениях от новой клиники. Главврач прямо сказал, что в восторге от больницы, и даже сравнил её с больницами Европы, где проходил практику.

"Как вам больница?" - спросил Путин. "Космос!" - тут же ответил главврач.

Напомним, что пациенты больницы в Коммунарке также сравнивают клинику с космическим кораблём. Соответствующее впечатление производят просторные белые коридоры, оборудованные по высшему разряду палаты, современное медицинское оборудование и персонал, одетый в костюмы химзащиты, напоминающие скафандры.

"Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм", - цитирует главу государства "Ura.ru".

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175