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"Как вам больница? - Космос!": Путин улыбнулся на слова главврача клиники в Коммунарке

24 марта 2020, 23:35  •  59 • Политика
Владимир Путин приехал в коронавирусную больницу в Коммунарке и пообщался с врачами новой клиники. "Как вам больница?" - спросил Путин. "Космос!" - тут же ответил главврач. Глава государства улыбнулся.
Президент России посетил больницу в Коммунарке, где оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, а также пообщался с врачами клиники. Видео визита главы государства опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Один из первых вопросов, которые Путин задал главврачу больницы, был о впечатлениях от новой клиники. Главврач прямо сказал, что в восторге от больницы, и даже сравнил её с больницами Европы, где проходил практику.
"Как вам больница?" - спросил Путин.
"Космос!" - тут же ответил главврач.
Напомним, что пациенты больницы в Коммунарке также сравнивают клинику с космическим кораблём. Соответствующее впечатление производят просторные белые коридоры, оборудованные по высшему разряду палаты, современное медицинское оборудование и персонал, одетый в костюмы химзащиты, напоминающие скафандры.
"Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм", - цитирует главу государства "Ura.ru".
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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