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"Как в том анекдоте": Украина идёт на Донбасс

31 августа 2021, 15:05  •  99 • Политика
Украина идёт войной на Донбасс не потому, что хочет по-настоящему воевать с Россией, считает политолог Алексей Анпилогов. Он сравнил эту абсурдную ситуацию с популярным анекдотом.
На Украине вновь заговорили о войне с Россией. Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев атакует Донбасс только в том случае, если Россия нападёт на Украину.
Почему Украина так упорно заводит речь о войне с Россией, объяснил политолог Алексей Анпилогов. Для некоторых войн, заметил он, внешний враг не нужен. Эта внутренняя категория войны существует на Украине сама по себе, а Россия - это просто удобный враг, пояснил Анпилогов в беседе с Царьградом:
В общем-то, как в том анекдоте: "На Донбасс мы идём, потому что там есть русские войска, и мы хотим их оттуда выбить". - "Так там же их нет. А что тогда не идёте на Крым?" - "Так там точно русские войска есть, тогда точно война будет".
Тематика войны с Россией активно используется украинскими властями для внутреннего потребления, для решения своих собственных проблем, для передела собственности, считает политолог. И в рамках такого "перевёрнутого мира" Арестович прав: "Всё логично. Россия напала - ну, мы её как бы не видим. Ну, это и не суть важно, они очень хорошо скрываются, маскируются, камуфлируются. Мы будем освобождать и при этом бомбить города - там будут погибать какие-то другие граждане".

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