|
"Как в том анекдоте": Украина идёт на Донбасс
31 августа 2021, 15:05 • 99 • Политика
Украина идёт войной на Донбасс не потому, что хочет по-настоящему воевать с Россией, считает политолог Алексей Анпилогов. Он сравнил эту абсурдную ситуацию с популярным анекдотом.
На Украине вновь заговорили о войне с Россией. Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев атакует Донбасс только в том случае, если Россия нападёт на Украину.
Почему Украина так упорно заводит речь о войне с Россией, объяснил политолог Алексей Анпилогов. Для некоторых войн, заметил он, внешний враг не нужен. Эта внутренняя категория войны существует на Украине сама по себе, а Россия - это просто удобный враг, пояснил Анпилогов в беседе с Царьградом:
Тематика войны с Россией активно используется украинскими властями для внутреннего потребления, для решения своих собственных проблем, для передела собственности, считает политолог. И в рамках такого "перевёрнутого мира" Арестович прав: "Всё логично. Россия напала - ну, мы её как бы не видим. Ну, это и не суть важно, они очень хорошо скрываются, маскируются, камуфлируются. Мы будем освобождать и при этом бомбить города - там будут погибать какие-то другие граждане".
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2021, 05:30
|
31 августа 2021, 07:45
|
27 августа 2021, 02:55
|
24 августа 2021, 18:05
|
30 августа 2021, 06:05
|
28 августа 2021, 22:00
|
27 августа 2021, 00:10