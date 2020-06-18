"Как в начале 1990-х": Медведев заявил об "экономическом шоке" России, не имеющем аналогов

В своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о мировом кризисе на фоне пандемии и о том, что наша страна "безусловно, не сможет избежать всеобщей экономической рецессии".

Он также приводит данные прогноза Минэкономразвития по пятипроцентному падению ВВП России в текущем году и ожидаемому снижению реальных доходов на 3,8%. Кроме того, напомнил Медведев и о том, что в этом году прогнозируют девятилетний максимум по безработице - рост составит до 5,7%.

"Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков", - признаёт Медведев.

Первый и, по его словам, главный он связывает с падением нефтяных цен на мировом рынке. Политик поясняет, что российская экономика пока "сохраняет зависимость от экспорта углеводородов".

В том числе напомнил и о том, что наша страна подобные удары только за последние два десятка лет выдерживала трижды: "На исходе XX века, в 2008-2009 и в 2014-2015 годах".

Рассуждая о втором экономическом шоке - внутреннем, - Медведев заверил, что аналогов ему практически нет. По его мнению, этот шок уже - "следствие регуляторных решений со стороны государства, пытающегося замедлить распространение коронавирусной инфекции". Ситуацию он связывает с 1990-ми.

"Внешне он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей", - высказал свою мысль Медведев, но тут же оговорился, что "это сравнение - крайне условное".

По мнению политика, сегодняшние проблемы в реальном секторе экономики России, на рынке труда, а также в социальной сфере и банковском секторе нашей страны "имеют особую природу".

Медведев не исключил того, что экономика России начнёт восстанавливаться быстро, но тут же сделал ещё одну оговорку: "Если новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений". То есть, говоря простым языком, если при второй волне коронавируса, которую предсказывают эксперты вплоть до ВОЗ, народ в России снова не отправят в тотальную самоизоляцию.

Третий шок Медведев связал со снижением иностранного спроса на российские товары "из-за замедления мировой экономики". Похожая ситуация, как напомнил политик, уже случалась в 2008-2009 годах. Медведев не исключил наличие угрозы новой вспышки вирусной пандемии, способной нанести "сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", по глобальной экономике.