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"Как в худшие времена репрессий": Политолог объяснил, что ждёт вернувшихся на Украину пленных

31 декабря 2019, 08:39  •  50 • В мире
Политолог и ополченец Игорь Друзь объяснил, почему далеко не все побывавшие в плену хотят возвращаться на Украину. По словам эксперта, официальные власти преследуют таких людей и считают их "нелояльными". "Поступают как в худшие времена коммунистических репрессий", - убеждён политолог. Друзь предсказывает, что вернувшиеся столкнутся с нищетой и осуждением.
Политолог рассказал, почему часть людей, побывавших в плену в ДНР или ЛНР, не жаждут возвращаться на Украину. По словам ополченца и участника боёв за Славянск, там их ждут осуждение, нищета и репрессии.
"Дело в том, что по прошлым обменам мы видим, что киевские власти начинают преследовать тех, кто был в плену. Относятся к ним как к нелояльным гражданам, которые виновны в том, что попали в плен. Они рассказывают, как борются с коммунизмом, но поступают как в худшие времена коммунистических репрессий. То есть преследуют тех, кто был в плену. Совершенно закономерно, что люди не хотят возвращаться к этому репрессивному режиму. Мы видим, что, к сожалению, курс Порошенко, который вёл всё дело к репрессиям, к украинизации, к тому, чтобы преследовать каноническую Украинскую Православную Церковь, он продолжен. Поэтому люди закономерно не хотят возвращаться", - заявил Игорь Друзь.
Политолог предсказывает, что вернувшихся ждут нищета, "которой нет в России", и бытовые неудобства. Игорь Друзь думает, что многие поедут в Россию и попросят убежища или гражданства. Кто-то вообще останется в Донбассе.

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