|
"Как в худшие времена репрессий": Политолог объяснил, что ждёт вернувшихся на Украину пленных
31 декабря 2019, 08:39 • 50 • В мире
Политолог и ополченец Игорь Друзь объяснил, почему далеко не все побывавшие в плену хотят возвращаться на Украину. По словам эксперта, официальные власти преследуют таких людей и считают их "нелояльными". "Поступают как в худшие времена коммунистических репрессий", - убеждён политолог. Друзь предсказывает, что вернувшиеся столкнутся с нищетой и осуждением.
Политолог рассказал, почему часть людей, побывавших в плену в ДНР или ЛНР, не жаждут возвращаться на Украину. По словам ополченца и участника боёв за Славянск, там их ждут осуждение, нищета и репрессии.
"Дело в том, что по прошлым обменам мы видим, что киевские власти начинают преследовать тех, кто был в плену. Относятся к ним как к нелояльным гражданам, которые виновны в том, что попали в плен. Они рассказывают, как борются с коммунизмом, но поступают как в худшие времена коммунистических репрессий. То есть преследуют тех, кто был в плену. Совершенно закономерно, что люди не хотят возвращаться к этому репрессивному режиму. Мы видим, что, к сожалению, курс Порошенко, который вёл всё дело к репрессиям, к украинизации, к тому, чтобы преследовать каноническую Украинскую Православную Церковь, он продолжен. Поэтому люди закономерно не хотят возвращаться", - заявил Игорь Друзь.
Политолог предсказывает, что вернувшихся ждут нищета, "которой нет в России", и бытовые неудобства. Игорь Друзь думает, что многие поедут в Россию и попросят убежища или гражданства. Кто-то вообще останется в Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2019, 23:24
|
26 декабря 2019, 11:39
|
27 декабря 2019, 16:39
|
30 декабря 2019, 06:39
|
27 декабря 2019, 07:09
|
24 декабря 2019, 14:09
|
27 декабря 2019, 07:09