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"Как в фильмах про Бонда": Новые данные о подводном "чудо-оружии" Путина впечатлили американцев

26 февраля 2021, 17:35  •  34 • Политика
Подводное "чудо-оружие" Путина впечатлило американцев. Субмарину "Белгород" и торпеду-беспилотник "Посейдон" сравнили с оружием из фильмов про Бонда.
Российскую подлодку Белгород, которая станет первым носителем ядерных торпед-беспилотников "Посейдон", сравнили с супероружием из фильмов про Джеймса Бонда. Материал эксперта США в сфере подводного вооружения Х.И. Саттона, посвящённый данной теме, не на шутку встревожил американцев.
Статья эксперта вышла в связи с готовящимися испытаниями "Посейдона". Минобороны России планирует провести пробные пуски торпед-беспилотников с борта "Белгорода". Саттон отмечает, что новейшая российская подлодка является настоящей загадкой. Хоть о существовании субмарины давно известно, многие детали о ней до сих пор держатся в строжайшем секрете.
Москва приложила немало усилий, чтобы сохранить некоторые ключевые детали в тайне,
- отмечает американский военный эксперт.
Тем не менее некоторые выводы, по мнению Саттона, всё-таки можно сделать. Например, отсутствие фотографий носовой части подводной лодки могут указывать, что именно оттуда будет осуществлён пуск "торпеды Судного дня". Именно так эксперт называет российскую торпеду-беспилотник "Посейдон".
Это одно из "чудо-оружий" президента России Владимира Путина, наряду с гиперзвуковыми ракетами и крылатыми ракетами с ядерным двигателем,
- подчёркивает Саттон.
Ссылку на свой материал эксперт разместил в социальной сети Twitter, и это не прошло незамеченным. Американских пользователей весьма впечатлили данные о "Белгороде" и "Посейдоне".
От такого количества переходов внутри корпуса под давлением у меня мурашки бегут по коже,
- цитирует "ПолитРоссия" комментарий одного из читателей.
Что-то из фильма о Бонде, уверен,
- звучит комментарий другого.
Напомним, что "Посейдон" был впервые представлен публике в 2018 году лично президентом России Владимиром Путиным вместе с другими образцами новейших российских вооружений. На той же презентации стало известно о гиперзвуковом оружии и ракетах на ядерном двигателе.

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