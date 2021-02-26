"Как в фильмах про Бонда": Новые данные о подводном "чудо-оружии" Путина впечатлили американцев

Подводное "чудо-оружие" Путина впечатлило американцев. Субмарину "Белгород" и торпеду-беспилотник "Посейдон" сравнили с оружием из фильмов про Бонда.

Российскую подлодку Белгород, которая станет первым носителем ядерных торпед-беспилотников "Посейдон", сравнили с супероружием из фильмов про Джеймса Бонда. Материал эксперта США в сфере подводного вооружения Х.И. Саттона, посвящённый данной теме, не на шутку встревожил американцев.

Статья эксперта вышла в связи с готовящимися испытаниями "Посейдона". Минобороны России планирует провести пробные пуски торпед-беспилотников с борта "Белгорода". Саттон отмечает, что новейшая российская подлодка является настоящей загадкой. Хоть о существовании субмарины давно известно, многие детали о ней до сих пор держатся в строжайшем секрете.

Москва приложила немало усилий, чтобы сохранить некоторые ключевые детали в тайне,

- отмечает американский военный эксперт.

Тем не менее некоторые выводы, по мнению Саттона, всё-таки можно сделать. Например, отсутствие фотографий носовой части подводной лодки могут указывать, что именно оттуда будет осуществлён пуск "торпеды Судного дня". Именно так эксперт называет российскую торпеду-беспилотник "Посейдон".

Это одно из "чудо-оружий" президента России Владимира Путина, наряду с гиперзвуковыми ракетами и крылатыми ракетами с ядерным двигателем,

- подчёркивает Саттон.

Ссылку на свой материал эксперт разместил в социальной сети Twitter, и это не прошло незамеченным. Американских пользователей весьма впечатлили данные о "Белгороде" и "Посейдоне".

От такого количества переходов внутри корпуса под давлением у меня мурашки бегут по коже,

- цитирует "ПолитРоссия" комментарий одного из читателей.

Что-то из фильма о Бонде, уверен,

- звучит комментарий другого.