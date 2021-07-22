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"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевательствами

22 июля 2021, 04:10  •  203 • В мире
Жительница села в Лаздийском районе Литвы рассказала о жестоких издевательствах, которыми ответили на добро нелегалы Камеруна, Мали, Гвинеи и других стран. Физически с поварами ничего не сделали, но поведение мигрантов повергло коренных жителей в шок. "Как в душу плюнули", - рассказывают люди.
Жидре Шимеляускене работает в сельской столовой. Когда около ста мигрантов разместили в школе населённого пункта Капчаместис, был объявлен тендер на организацию питания. Различные фирмы задирали цены, а дёшево работать никто не соглашался.
Повар рассказала, что она и её коллеги взялись обеспечить четырёхразовым питанием приехавших людей. Власти выделили 14 евро на каждого мигранта. Сельская община организовала столовую, Сотрудники Службы охраны государственной границы проконсультировали работников.
В меню не должно быть ни свинины, ни животных жиров. Соблюдение стандартов полноценного питания обязательно. В первые дни мигрантам привозили рагу из говядины и овощей, морскую рыбу с рисом, омлеты, овощные супы-пюре, пироги, кисломолочные продукты, хлеб, фрукты, выпечку с растительными жирами.
"Мы учли, что среди мигрантов есть дети, старики, женщины, взрослые люди. Есть определенные нормы для взрослого человека жиров, белков и углеводов", - рассказала Жидре.
Из столовой до пункта размещения жители общины возили еду за 60 километров. Обратно термосы им возвращали с мочой и фекалиями. Работники столовой видели, как приготовленное ими выбрасывают на землю или в унитаз. Мигранты ещё и заказы делали. Одним подавай копчёные куриные крылья и чипсы, другим – газировку и гамбургеры. Принимали еду и благодарили за неё лишь немногие.
"Спасибо за опыт, как говорится. Я бы никогда не поверила тому, что видела своими глазами, если бы мне просто рассказали", - поведала повар.
Она добавила, что ей жалко людей, покинувших свои дома, бежавших от войны, несчастий и бедствий, но с другой стороны, она шокирована и обижена.
"Когда ты им возишь еду, даёшь кров, наши женщины игрушки для детей собрали, одежду, я отвезла, так, извините, как в душу плюнули", - привёл слова Жидре Шимеляускене портал Delfi.lv.

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