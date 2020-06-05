"Как в дешёвых детективах": В высылке дипломатов РФ из Чехии увидели явную странность

В Чехии вспыхнул "рициновый скандал". Якобы российские дипломаты привезли в эту страну смертельный яд рицин. Им они должны были отравить местных политиков. Теперь им надлежит покинуть чешскую столицу в течение 48 часов.

"В Чехии придумали этот "рициновый скандал", эту низкопробную историю для дешёвых детективов", - охарактеризовал ситуацию Брюханов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что высылке из страны подлежат сотрудники Россотрудничества: исполняющий обязанности главы представительства Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Как они улетят из Праги в условиях пандемии коронавируса и закрытых границ, неизвестно.

По мнению посольства России в Чехии, это "сфабрикованная провокация".

О высылке дипломатов стало известно 5 июня. Чехия объявила их персонами нон грата из-за инцидента, о котором говорили ещё весной. Якобы один из сотрудников диппредставительства сообщил в спецслужбы Праги о подготовке отравления местных политиков.