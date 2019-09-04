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"Как в анекдоте про пьющего лося": Журналист безжалостно разбил "ахинею" планов нового премьера Украины
04 сентября 2019, 23:24 • 87 • Политика
Журналист Александр Роджерс безжалостно разбил планы нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Он отметил, что последний просто повторяет слова предшественников, которые так и не смогли ничего воплотить в жизнь: "Как в анекдоте про пьющего лося, которому всё хуже и хуже".
При этом Роджерс иронично отметил, что даже не намерен запоминать имя нового премьера Незалежной, напомнив ещё один анекдот - про байкеров, которые "каждый год новые". Он отметил, что в украинской власти сложилась такая же трагикомичная история - премьеры страны меняются постоянно, а лучше не становится.
Комментируя планы Гончарука, заявившего, что за пять лет экономику страны поднимут аж на 50%, журналист назвал сказанное премьером ахинеей. Тот сообщал, что намерен привлекать иностранные инвестиции, уменьшить роль государства на рынке и таким образом поощрять бизнес, а также развить малое и среднее предпринимательство.
"А, собственно, что нового? Я 25 лет слышу эти мантры", - негодует Роджерс. Он объясняет, что планы всех премьеров сводятся к "приватизации, снижению налогов, уничтожению социального государства". Таким образом поступали и Гройсман, и Яценюк, но роста украинская экономика так и не показала.
Он напомнил, что при президенте Викторе Януковиче в страну за год приходило 6-12 млрд долларов из-за рубежа. Роджерс в комментарии для News Front сравнил действия премьеров Украины, включая и едва назначенного, с действиями лося из анекдота. Животное с похмелья пьёт из озера, в это время в него палит охотник, а лось размышляет: "Я пью, пью, а мне всё хуже и хуже".
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