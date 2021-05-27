"Как у себя дома": Норвегия разрешила США строить собственные военные базы

Норвегия заключила с США договор на право размещения военных баз на особых условиях вне рамок НАТО.

Военные США получили право нахождения в Норвегии на особых условиях согласно договору, заключенному с Минобороны страны.

Договор заключен между США и Норвегией вне рамок НАТО. Американские солдаты появятся на военных базах, смогут строить собственные здания, будут завозить на базы оборудование вне контроля Норвегии. Договор дает военным США право на беспрепятственный вьезд и выезд из страны, полицейский надзор за военными США ведется собственными силами, исключая серьезные преступления, например - изнасилование.

Фактически военные США получили право находится в Норвегии "как у себя дома". Договор запрещает США размещать в Норвегии ядерное оружие, кассетные боеприпасы и наземные мины. Известно, что корабль ВМС Норвегии сможет отправиться в поход с кораблями США за пределы основной зоны НАТО.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен назвал ситуацию с договором, заключенным на 10 лет, естественной. Он отметил, что ожидаются инвестиции в строительство баз, увеличение числа военных учений, а также гарантирована помощь США в случае войны.

Отмечается, что США намерены развивать аэродромы Рюгге, Сула и Эвенес на севере страны, передает ИноСМИ.

МИД России назвал заключение договора между Норвегией и США добровольным отказом Осло от ограничений, также подчеркивается, что Норвегия стала плацдармом военной активности США.