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"Как у себя дома": Норвегия разрешила США строить собственные военные базы

27 мая 2021, 12:25  •  81 • Политика
Норвегия заключила с США договор на право размещения военных баз на особых условиях вне рамок НАТО.
Военные США получили право нахождения в Норвегии на особых условиях согласно договору, заключенному с Минобороны страны.
Договор заключен между США и Норвегией вне рамок НАТО. Американские солдаты появятся на военных базах, смогут строить собственные здания, будут завозить на базы оборудование вне контроля Норвегии. Договор дает военным США право на беспрепятственный вьезд и выезд из страны, полицейский надзор за военными США ведется собственными силами, исключая серьезные преступления, например - изнасилование.
Фактически военные США получили право находится в Норвегии "как у себя дома". Договор запрещает США размещать в Норвегии ядерное оружие, кассетные боеприпасы и наземные мины. Известно, что корабль ВМС Норвегии сможет отправиться в поход с кораблями США за пределы основной зоны НАТО.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен назвал ситуацию с договором, заключенным на 10 лет, естественной. Он отметил, что ожидаются инвестиции в строительство баз, увеличение числа военных учений, а также гарантирована помощь США в случае войны.
Отмечается, что США намерены развивать аэродромы Рюгге, Сула и Эвенес на севере страны, передает ИноСМИ.
МИД России назвал заключение договора между Норвегией и США добровольным отказом Осло от ограничений, также подчеркивается, что Норвегия стала плацдармом военной активности США.

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