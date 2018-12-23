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"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН

23 декабря 2018, 08:54  •  607 • Политика
В Сети тиражируют список стран, отказавшихся поддержать Россию в ООН в ходе голосования по Договору о ликвидации РСМД. Голосование состоялось в конце этой недели, однако споры до сих пор не утихают: неужели десятки стран не хотят жить в мире? "Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова", - говорят комментаторы.
Голосование, как мы знаем, показало разброс мнений. "За" проголосовали 43 государства, "против" - 46, воздержались - 78. Процедура проходила по системе "две трети".
Интересно, что американская сторона очень волновалась по поводу исхода голосования, о чем сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в комментарии журналистам.
"Накануне постпред Хейли разослала по всем странам, включая нас, письмо с призывом голосовать против российской резолюции, но в поддержку того, что этот вопрос важен и должен быть принят двумя третями голосов", - поведал дипломат.
"Заказ" США был выполнен. Но кто его выполнял? Тиражируемые списки дают ответ.
"СНВ заканчивается, теперь 1000 ракет с ядерными боеголовками будут направлены на Европу. Это Америке нужно время в связи с упадком атомной промышленности. Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова...", - пишет, например, @oksanaylia1, представляя скрины исхода голосования.
"Вот не хочется им жить в мирной Европе? Можно ещё как-то понять страны Африки, Латинской Америки", - отвечает ей пользователь с ником Марина Хижняк.
️Обнародован список стран, отказавшихся поддержать Россию в ООН. И СНВ заканчивается, теперь 1000 ракет с ядерными боеголовками будут направлены на европу.
Это америке нужно время в связи с упадком атомной промышленностью.
Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова... pic.twitter.com/5PE2eIHgnJ
— Оксана️ (@oksanaylia1) 22 декабря 2018 г.

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