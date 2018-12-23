"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН

В Сети тиражируют список стран, отказавшихся поддержать Россию в ООН в ходе голосования по Договору о ликвидации РСМД. Голосование состоялось в конце этой недели, однако споры до сих пор не утихают: неужели десятки стран не хотят жить в мире? "Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова", - говорят комментаторы.

Голосование, как мы знаем, показало разброс мнений. "За" проголосовали 43 государства, "против" - 46, воздержались - 78. Процедура проходила по системе "две трети".

Интересно, что американская сторона очень волновалась по поводу исхода голосования, о чем сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в комментарии журналистам.

"Накануне постпред Хейли разослала по всем странам, включая нас, письмо с призывом голосовать против российской резолюции, но в поддержку того, что этот вопрос важен и должен быть принят двумя третями голосов", - поведал дипломат.

"Заказ" США был выполнен. Но кто его выполнял? Тиражируемые списки дают ответ.

"СНВ заканчивается, теперь 1000 ракет с ядерными боеголовками будут направлены на Европу. Это Америке нужно время в связи с упадком атомной промышленности. Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова...", - пишет, например, @oksanaylia1, представляя скрины исхода голосования.

"Вот не хочется им жить в мирной Европе? Можно ещё как-то понять страны Африки, Латинской Америки", - отвечает ей пользователь с ником Марина Хижняк.