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"Как топили в крови Подкарпатье": Военкор напомнил, когда на самом деле началась Вторая мировая война

03 сентября 2019, 14:54  •  252 • Политика
Журналист Андрей Медведев назвал "политической порнографией" то, что дату начала Второй мировой войны принято считать 1 сентября. Военкор напомнил, что до начала осени 1939 года в Европе, а также в Китае и Монголии произошло достаточно много кровавых событий, которые положили начало одному из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества.
Началось все с громкого заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".
Подобная позиция вызвала возмущение в российском посольстве в Великобритании, где отметили, что Джонсон практически приравнял действия СССР к гитлеровской агрессии, что совершенно неприемлемо.
В свою очередь в своем Telegram-канале журналист Андрей Медведев написал, что ему непонятно, почему Россия "на научном и политическом уровне" принимает точку зрения о том, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. По мнению Медведева, с этой точкой зрения особо не спорили и в СССР, а зря.
"Почему Запад договорился про 1 сентября, понятно. Это позволяет снять с себя ответственность за всё. То есть не было ни захвата Австрии, ни Мюнхенского сговора. Просто два злодея решили уничтожить невинную Польшу", - пишет журналист.
Он напоминает, что в противном случае Польше пришлось бы признать агрессию 1938 года против Чехословакии. А Лондону и Парижу - вспомнить, что именно из Польши времен Пилсудского они "делали таран против большевизма", а только потом начали "выращивать Гитлера".
"Не хочется полякам и вспоминать, как они топили в крови Подкарпатье. Пацификация. Ага", - пишет Медведев, недоумевая, почему Россия так держится за 1 сентября.
"Словно не было войны в Испании, где в небе советские летчики сражались против Люфтваффе. Это разве не мировая прокси-война? Или не было японского вторжения в Китай в 1937-м? Китай, кстати, отсчет Второй мировой ведет именно с этой даты. А бои на озере Хасан? Или сражение на Халхин-Голе? Между прочим, полгода там шла заруба с японцами не на шутку", - вспоминает журналист.
Он предупреждает, что пока Москва не будет вкладывать и доносить свои смыслы, ее так и будут "щелкать по носу", и каждый раз все сильнее и больнее.
"Потом и вовсе начнут бить. Идеологически. Или не только", - предполагает Медведев.

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