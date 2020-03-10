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"Как только с деньгами плохо...": Военный эксперт связал военные амбиции США с обвалом цен на нефть

10 марта 2020, 20:35  •  122 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков сомневается, что на фоне последних новостей США выведут войска из Сирии. По словам специалиста, каждый раз на фоне проблем Штаты стремятся устроить "маленькую победоносную войну". "Как только с деньгами плохо, срочно надо устроить концерт", - написал Леонков в своём Telegram-канале.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал последние новости о политике США на Ближнем Востоке и обвал цен на нефть. Леонков неожиданно связал экономические проблемы с военными амбициями американцев. По словам эксперта, теперь вряд ли можно ждать, что Штаты выведут свои войска.
"Выходят и входят... США часто объявляют о выводе войск - из Ирака, из Сирии, из Афганистана. Только все эти выведения похожи на бесконечные бенефисы провинциальной примадонны - как только с деньгами плохо, срочно надо устроить концерт. Обвал нефтяных котировок и индекса Доу - Джонса - хороший повод остаться, чтоб подзаработать на очередной "маленькой победоносной войне", - написал Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Он подчеркнул, что с каждым разом эти концерты становятся всё хуже, а "благодарных зрителей" всё меньше. Но это не мешает Штатам работать по старой схеме.

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