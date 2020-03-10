"Как только с деньгами плохо...": Военный эксперт связал военные амбиции США с обвалом цен на нефть

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал последние новости о политике США на Ближнем Востоке и обвал цен на нефть. Леонков неожиданно связал экономические проблемы с военными амбициями американцев. По словам эксперта, теперь вряд ли можно ждать, что Штаты выведут свои войска.

"Выходят и входят... США часто объявляют о выводе войск - из Ирака, из Сирии, из Афганистана. Только все эти выведения похожи на бесконечные бенефисы провинциальной примадонны - как только с деньгами плохо, срочно надо устроить концерт. Обвал нефтяных котировок и индекса Доу - Джонса - хороший повод остаться, чтоб подзаработать на очередной "маленькой победоносной войне", - написал Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Он подчеркнул, что с каждым разом эти концерты становятся всё хуже, а "благодарных зрителей" всё меньше. Но это не мешает Штатам работать по старой схеме.