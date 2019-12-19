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"Как-то язык не поворачивается": Путин высказался о Зеленском по следам встречи в Париже

19 декабря 2019, 17:09  •  144 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался о президенте Украины Владимире Зеленском по следам встречи в Париже. Он отметил, что оценка действующих коллег не его формат: "Как-то язык не поворачивается". Но в целом о саммите рассказал.
Говоря об украинском вопросе в ходе большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин в том числе согласился рассказать, каковы его впечатления от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний уже высказался о переговорах с Путиным ещё на саммите в "нормандском формате". Путин же отметил: переходить на личности не его принцип.
"Считаю некорректным отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов никогда характеристики не даю. Давайте мы будем давать характеристики историческим личностям. А по действующим людям как-то язык не поворачивается. У кого-то есть преимущество, у кого-то есть и минусы. Но когда люди попадают на такие места, это всегда люди незаурядные".
Кроме того, Путин добавил: если мы говорим о решении конфликта на Украине, то "нет ничего, кроме Минских соглашений". И ничего пересматривать здесь нельзя, потому что "ситуация может зайти в тупик".

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