"Как-то язык не поворачивается": Путин высказался о Зеленском по следам встречи в Париже

Говоря об украинском вопросе в ходе большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин в том числе согласился рассказать, каковы его впечатления от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний уже высказался о переговорах с Путиным ещё на саммите в "нормандском формате". Путин же отметил: переходить на личности не его принцип.

"Считаю некорректным отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов никогда характеристики не даю. Давайте мы будем давать характеристики историческим личностям. А по действующим людям как-то язык не поворачивается. У кого-то есть преимущество, у кого-то есть и минусы. Но когда люди попадают на такие места, это всегда люди незаурядные".

Кроме того, Путин добавил: если мы говорим о решении конфликта на Украине, то "нет ничего, кроме Минских соглашений". И ничего пересматривать здесь нельзя, потому что "ситуация может зайти в тупик".