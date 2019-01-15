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"Как-то сыро и прохладно": Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши не смогли попасть в Мариуполь
15 января 2019, 22:39 • 119 • Политика
Как заявил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды. "Как-то сыро и прохладно", - написал он.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши были вынуждены пересмотреть свои планы из-за плохой погоды. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
Напомним, 15 января дипломаты планировали посетить Мариуполь для того, чтобы ознакомиться с реальным положением дел в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Однако в ситуацию вмешались туман и холод.
В результате было принято решение отправить гостей в больницу имени Мечникова в Днепре, где находятся украинские силовики.
"Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем", - написал Климкин.
На ситуацию уже отреагировал пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Зрада! Из-за непогоды главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Польши не смогли сегодня прибыть в Мариуполь. Просто как-то сыро и прохладно. Лучше мы дома побудем", - пошутил он.
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