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"Как-то сыро и прохладно": Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши не смогли попасть в Мариуполь

15 января 2019, 22:39  •  119 • Политика
Как заявил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды. "Как-то сыро и прохладно", - написал он.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши были вынуждены пересмотреть свои планы из-за плохой погоды. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
Напомним, 15 января дипломаты планировали посетить Мариуполь для того, чтобы ознакомиться с реальным положением дел в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Однако в ситуацию вмешались туман и холод.
В результате было принято решение отправить гостей в больницу имени Мечникова в Днепре, где находятся украинские силовики.
"Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем", - написал Климкин.
На ситуацию уже отреагировал пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Зрада! Из-за непогоды главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Польши не смогли сегодня прибыть в Мариуполь. Просто как-то сыро и прохладно. Лучше мы дома побудем", - пошутил он.
Зрада! Из-за непогоды главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Польши не смогли сегодня прибыть в Мариуполь.
Просто как-то сыро и прохладно. Лучше мы дома побудем pic.twitter.com/il44L2qD1k
— DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) 15 января 2019 г.

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