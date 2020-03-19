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"Как-то стыдно": Легендарный диктор Кириллов о беде ток-шоу Первого канала
19 марта 2020, 01:35 • 34 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил предоставить молодёжи бесплатный доступ к онлайн-просмотру советского кино из-за вируса. Легендарный диктор телевидения Игорь Кириллов посетовал, что вместо хороших и проверенных временем фильмов для молодёжи на Первом канале крутят ток-шоу, где "устраивают разбор каких-то личных проблем, о которых раньше как-то стыдно было даже говорить вслух". В этом он видит беду современного телевидения.
Возможность смотреть благодаря бесплатному доступу в интернет отечественные художественные фильмы особенно важна в условиях, когда многие вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Инициативу главы государства прокомментировал для Царьграда диктор телевидения Игорь Кириллов.
В целом он поддерживает предложение президента России, но отметил, что нужно тщательно подойти к выбору кинокартин. По мнению Кириллова, следует показывать только старые, хорошие, проверенные фильмы.
Кириллов подчеркнул, что в российских киноархивах очень много хороших-хороших, замечательных фильмов, которые могли бы помочь молодёжи оторваться от гаджетов и прочих вещей, уродующих психику молодых, ещё неопытных, еще не вкусивших каких-то проблем в жизни людей. Поэтому у эксперта вызывает сильное негодование, что вместо этих фильмов по Первому каналу показывают шоу, на которых устраивают разбор каких-то личных проблем, о которых раньше как-то стыдно было даже говорить вслух.
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