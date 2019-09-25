"Kak tebe takoe?": В США рекламные билборды зазывают Илона Маска в Краснодар

Билборды размещены вдоль дороги, по которой, предположительно, часто передвигается сам герой рекламных щитов.

По данным портала "Кубань 24", Илона Маска пригласили приехать в Краснодар в октябре на форум "Дело за малым". Отмечается, что это мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса.

Может, предложение и не самое престижное, но оно уже размещено в США, прямо напротив штаю-квартиры SpaseX, расположенной в Хортоне.

Обращение (она же фраза из мема) "Как тебе такое, Илон Маск", снабдили кнопкой-ответом "Да, я поеду", а также QR-кодом, который, перенаправит на специальный сайт.

В Администрации Краснодарского края уточнили, что приглашение на билборде установил один из спикеров форума. Известно, что Макс пока это никак не прокомментировал. Ранее сообщалось, что он репостил мемы про себя на русском языке в Twitter.