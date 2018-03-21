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"Как тебе такое, Илон Маск?": Водитель на Урале устроил ледяной "форсаж" на тракторе

21 марта 2018, 03:09  •  70 • В мире
Механик и водитель Александр Маляр из Екатеринбурга устроил "показательное выступление" на замерзшем озере.
Опытный водитель Александр Маляр из Екатеринбурга устроил "показательное выступление" на замерзшем озере. Мужчина пустил трактор в занос по ледяной поверхности.
Пока трактор на скорости наворачивал обороты, сам водитель вылез из кабины на крышу.
Мужчина рассказал, что сумел обучиться таким трюкам, поскольку за последние 10 лет ему пришлось по-настоящему сродниться с машиной, чтобы быстро выполнять поставленные перед ним задачи.
В соцсети оценили на ура ловкость уральского тракториста.
Пользователи пишут, что Илон Маск позавидовал бы такой изобретательности.

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