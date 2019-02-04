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"Как тебе такое, Илон Маск?": Украинские СМИ доставили электрокар Tesla на Марс
04 февраля 2019, 17:39 • 127 • Политика
Издание "Украинская правда" опубликовало в Сети фотографию, на которой электрокар марки Tesla показан на заснеженной дороге рядом с табличкой с надписью "Марс", означающей название соответствующего населенного пункта. Традиционным образом данная публикация была сопровождена фразой: "Как тебе такое, Илон Маск?". Примечательно, что основатель Tesla и SpaceX решил ответить на этот вызов украинских СМИ.
Его комментарий был достаточно лаконичным. "Ух ты, круто!" — написал Маск.
Это, впрочем, не помешало его сообщению в Twitter собрать почти две тысячи лайков и несколько сотен ретвитов.
Напомним, что повод для шутки подал инцидент 2018 года, когда Илон Маск запустил свой электрокар Tesla Roadster в космос в качестве макета полезной нагрузки, которую потенциально может переносить ракета Falcon Heavy.
В конечном итоге машина была выведена сначала на околоземную орбиту, а затем и на эллиптическую орбиту вокруг Солнца. Это дало некоторым повод заявить, что машина Маска была запущена на Марс, хоть в реальности существует мало поводов думать, что электрокар когда-либо приблизится к Красной планете.
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