"Как тебе такое, Илон Маск?": Украинские СМИ доставили электрокар Tesla на Марс

Издание "Украинская правда" опубликовало в Сети фотографию, на которой электрокар марки Tesla показан на заснеженной дороге рядом с табличкой с надписью "Марс", означающей название соответствующего населенного пункта. Традиционным образом данная публикация была сопровождена фразой: "Как тебе такое, Илон Маск?". Примечательно, что основатель Tesla и SpaceX решил ответить на этот вызов украинских СМИ.

Его комментарий был достаточно лаконичным. "Ух ты, круто!" — написал Маск.

Это, впрочем, не помешало его сообщению в Twitter собрать почти две тысячи лайков и несколько сотен ретвитов.

Напомним, что повод для шутки подал инцидент 2018 года, когда Илон Маск запустил свой электрокар Tesla Roadster в космос в качестве макета полезной нагрузки, которую потенциально может переносить ракета Falcon Heavy.

В конечном итоге машина была выведена сначала на околоземную орбиту, а затем и на эллиптическую орбиту вокруг Солнца. Это дало некоторым повод заявить, что машина Маска была запущена на Марс, хоть в реальности существует мало поводов думать, что электрокар когда-либо приблизится к Красной планете.