"Как тебе такое, Илон Маск?": Поклонская нашла аргумент для переезда главы Space X в Крым

Так российский депутат прокомментировала сообщение о том, что глава компаний Space X и Tesla планирует перебраться из Калифорнии в Техас. Поклонская предложила американскому миллиардеру отказаться от этой идеи и вместо этого переехать в Крым, который может предоставить Маску идеальные условия.

У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию, - пишет она в Telegram.

Бывший прокурор Крыма призвала главу Space X помочь людям решить земные проблемы перед тем как приступать к колонизации Марса. Например, придумать, как жить в условиях дефицита пресной воды, которую перекрыл региону Киев. Своё обращение она закончила традиционной фразой-мемом: "Как тебе такое, Илон Маск?".

Скриншот: Telegram/Наталья Поклонская

Отметим, что Поклонская уже не в первый раз поднимает вопросы о перекрытии Украиной канала, по которому в Крым поступает пресная вода. Она даже обращалась по этому поводу к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Впоследствии официальный представитель управления Верховного комиссара заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России и Украине.