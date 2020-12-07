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"Как тебе такое, Илон Маск?": Поклонская нашла аргумент для переезда главы Space X в Крым
07 декабря 2020, 19:50 • 131 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская нашла аргумент для переезда главы компании Space X в Крым. По её словам, из-за Украины полуостров теперь испытывает проблемы с пресной водой, как и Марс: "Как тебе такое, Илон Маск?".
Так российский депутат прокомментировала сообщение о том, что глава компаний Space X и Tesla планирует перебраться из Калифорнии в Техас. Поклонская предложила американскому миллиардеру отказаться от этой идеи и вместо этого переехать в Крым, который может предоставить Маску идеальные условия.
Бывший прокурор Крыма призвала главу Space X помочь людям решить земные проблемы перед тем как приступать к колонизации Марса. Например, придумать, как жить в условиях дефицита пресной воды, которую перекрыл региону Киев. Своё обращение она закончила традиционной фразой-мемом: "Как тебе такое, Илон Маск?".
Скриншот: Telegram/Наталья Поклонская
Отметим, что Поклонская уже не в первый раз поднимает вопросы о перекрытии Украиной канала, по которому в Крым поступает пресная вода. Она даже обращалась по этому поводу к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Впоследствии официальный представитель управления Верховного комиссара заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России и Украине.
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