"Как тебе такое, Илон Маск?": Климкин пообещал США космическую независимость от России

Климкин на своей странице в Twitter, репостнув запись Илона Маска с фотографией его ракеты, написал, что удачный запуск этой ракеты будет важен для Штатов.

"Если запуск Илона Маска будет удачным, то США, среди прочего, будут гораздо менее зависимы в своей космической программе от России. Следим", - написал он.

Заявление Климкина насмешило журналистку Юлию Витязеву.

"Як тобі таке, Ілоне Маск? ("Как тебе такое, Илон Маск?" (укр.). – Ред.). Сам Клим Чугункин из Украины за тебя кулачки держит и дули в сторону России крутит!" - иронично отметила она.