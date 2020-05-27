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"Как тебе такое, Илон Маск?": Климкин пообещал США космическую независимость от России
27 мая 2020, 17:55 • 40 • Политика
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин, отличившийся в своё время рядом смешных и скандальных заявлений, пообещал США космическую независимость от России в случае удачного пуска ракеты американского изобретателя и создателя Tesla. "Как тебе такое, Илон Маск?" - с иронией отмечает журналистка Юлия Витязева, говоря о такой "мощной" поддержке со стороны Киева.
Климкин на своей странице в Twitter, репостнув запись Илона Маска с фотографией его ракеты, написал, что удачный запуск этой ракеты будет важен для Штатов.
"Если запуск Илона Маска будет удачным, то США, среди прочего, будут гораздо менее зависимы в своей космической программе от России. Следим", - написал он.
Заявление Климкина насмешило журналистку Юлию Витязеву.
"Як тобі таке, Ілоне Маск? ("Как тебе такое, Илон Маск?" (укр.). – Ред.). Сам Клим Чугункин из Украины за тебя кулачки держит и дули в сторону России крутит!" - иронично отметила она.
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