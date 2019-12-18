"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неудобные вопросы о беспорядках в Киеве

В МИД России ждут реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза по поводу разгона протестующих в Киеве. Об этом с иронией написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о столкновениях полиции и протестующих у здания Верховной рады, в ходе которых бойцы Нацгвардии избили дубинками участников протестной акции, а те в ответ закидали правоохранителей камнями и бутылками. Имеются пострадавшие с обеих сторон. На месте работает скорая помощь.

"Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?" - саркастически интересуется Захарова в соцсети. "Некогда им реагировать, они печеньки пекут", - отвечает в комментариях Александр Шуляк, намекая на события Майдана 2014 года. "Мда, интересно было бы послушать этих всех гуманистов", - пишет Вера Иванова. "Все будут молча сопеть. Установка молчать дана покупателями украинских земель", - объясняет Андрей Шмидт.

Напомним, что во время несанкционированных митингов в Москве к разгону демонстрантов было приковано внимание чуть ли не всего ЕС и США. Западные политики наперебой выступали с осуждениями "жестокости" полиции. Это при том, что в Париже в ходе беспорядков были убиты и покалечены люди, а в Москве не пострадал ни один.