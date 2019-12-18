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"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неудобные вопросы о беспорядках в Киеве
18 декабря 2019, 08:39 • 120 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве. "Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность"?" - поинтересовалась дипломат.
В МИД России ждут реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза по поводу разгона протестующих в Киеве. Об этом с иронией написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о столкновениях полиции и протестующих у здания Верховной рады, в ходе которых бойцы Нацгвардии избили дубинками участников протестной акции, а те в ответ закидали правоохранителей камнями и бутылками. Имеются пострадавшие с обеих сторон. На месте работает скорая помощь.
Напомним, что во время несанкционированных митингов в Москве к разгону демонстрантов было приковано внимание чуть ли не всего ЕС и США. Западные политики наперебой выступали с осуждениями "жестокости" полиции. Это при том, что в Париже в ходе беспорядков были убиты и покалечены люди, а в Москве не пострадал ни один.
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