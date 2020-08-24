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"Как стать одной из самых нищих стран": Лукашенко получил настойчивый совет из Киева

24 августа 2020, 15:05  •  41 • Политика
Александр Лукашенко получил настойчивый совет из Киева. Блогер Сергей Колясников заметил, что украинским властям можно издать собственную книгу с "ценными" рекомендациями - "Как стать одной из самых нищих стран".
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко посоветовала властям Белоруссии всё же прислушаться к советам Киева на фоне продолжающихся беспорядков в республике.
Напомним, недавно президент Незалежной Владимир Зеленский заявил в комментарии для канала Euronews, что белорусскому лидеру Александру Лукашенко следует объявить о повторном голосовании и пригласить международных наблюдателей. По его мнению, лишь так Минску удастся унять митингующих.
В МИД республики данную рекомендацию назвали "заезженной". Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заметил, что Минск в это тяжёлое время рассчитывал на поддержку Киева.
Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов, - заметила Зеленко.
Сравнивая события в республике с происходившим ранее на Украине, она заметила, что дубинки являются плохим инструментом в такой ситуации - "это путь в никуда".

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