"Как слово по-русски?": Путин вспомнил экстремальный прыжок и перешёл на язык Меркель

В финальной серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которая была обнародована аккурат в день рождения президента России, глава государства раскрывается с непривычной для многих стороны. Говорит о личном - своих близких, детях и внуках, о личных потерях.

Кроме того, глава государства признаётся, что незадолго до интервью у него выдались насыщенные дни - спал мало, по пять часов. Рассказывает, что играл в хоккей и немного перестарался.

"За игру полтора-два килограмма теряю. Это такой нагрузочный спорт", - отмечает он.

О том, что президент России Владимир Путин любит спорт и придерживается здорового образа жизни, знает каждый. А вот об экстремальных случаях известно не многим. Глава государства поделился, что во время одной из поездок на лыжах с ним не поехали кататься сотрудники ФСО. Несмотря на то, что они закалённые ребята, спортсмены, та поездка в горах Сочи для фрирайда выдалась непростой.

"Они со мной научились на лыжах кататься, на горных, там ещё что-то. Только один раз они со мной не поехали, потому что я катался с вертолёта. Вертолёт снижался. Прыгали, лыжи выкидывали, сами прыгали с вертолёта. Он не мог сесть", - объяснил Путин Ванденко.

Проблема была в снегу - он был не рыхлым, что было бы лучше, а с настом - наледью, образовавшейся на поверхности. Потому кататься на нём было очень тяжело: "Нога проваливалась по щиколотку".

Рассказывая этот эпизод, Путин перешёл на язык Меркель.

Путин: Нет, был бы глубокий снег, было бы лучше. Он днём таял, а к вечеру корочка образовывалась. Андрей Ванденко: А, наледь... Путин: Не было такого… Не знаю, как слово по-русски… Андрей Ванденко: Пухляк? Владимир Путин: Pulverschnee называется по-немецки. Как пух такой… Андрей Ванденко: Ну, пухляк? Владимир Путин: Да-да-да, пухляк! На нём хорошо! А здесь, наоборот, корочка была.

О детях и внуках

В беседе с Путиным журналист также попытался больше выведать о семье главы государства. Как известно, президент России ограждает близких от внимания общества. На сей раз Путин, несмотря на наводящие вопросы, так же лаконично ответил по поводу своих родных.

В частности, рассказал президент, внуки ещё маленькие, и в них он души не чает. Это естественное чувство человека, добавил он.

На все попытки журналиста докопаться до деталей Путин объяснил: "Вы же не живёте моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает".

О личных потерях

Говоря о личных потерях, российский лидер признался: самой большой трагедией стала смерть родителей. "Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Самая большая потеря", - сказал он.

О судьбе человека

Что касается судьбы человека, некоего предначертания, Путин высказал глубокую и философскую мысль. Он лишь отчасти согласился с арабским выражением "мактуб" - чему быть, того не миновать. По мнению Путина, в этом вопросе лично для него всё сложнее. Он убеждён, что человек сам может влиять на свою судьбу.

"Если человек уверен в себе, в своих силах и, самое главное, в правоте того, что он делает, это очень помогает. И влияет на судьбу человека", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, данные интервью выходили в рамках проекта "20 вопросов Путину". Приостановить выпуски решили на фоне пика пандемии коронавируса. В ТАСС тогда отметили, что решение принято "в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки". Серия, выпущенная сегодня, - последняя.