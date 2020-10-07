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"Как слово по-русски?": Путин вспомнил экстремальный прыжок и перешёл на язык Меркель
07 октября 2020, 21:30 • 172 • Политика
Спустя несколько месяцев после остановки проекта "20 вопросов Владимиру Путину" ТАСС обнародовал финальную часть интервью. В ней глава государства рассказывает о внуках, делится мыслями о личных качествах. Кроме того, он вспоминает об экстремальной поездке на лыжах. Интересно, что в разговоре президент, который великолепно владеет немецким, умело ввернул словечко из языка Меркель - Pulverschnee ("рыхлый снег").
В финальной серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которая была обнародована аккурат в день рождения президента России, глава государства раскрывается с непривычной для многих стороны. Говорит о личном - своих близких, детях и внуках, о личных потерях.
Кроме того, глава государства признаётся, что незадолго до интервью у него выдались насыщенные дни - спал мало, по пять часов. Рассказывает, что играл в хоккей и немного перестарался.
"За игру полтора-два килограмма теряю. Это такой нагрузочный спорт", - отмечает он.
О том, что президент России Владимир Путин любит спорт и придерживается здорового образа жизни, знает каждый. А вот об экстремальных случаях известно не многим. Глава государства поделился, что во время одной из поездок на лыжах с ним не поехали кататься сотрудники ФСО. Несмотря на то, что они закалённые ребята, спортсмены, та поездка в горах Сочи для фрирайда выдалась непростой.
"Они со мной научились на лыжах кататься, на горных, там ещё что-то. Только один раз они со мной не поехали, потому что я катался с вертолёта. Вертолёт снижался. Прыгали, лыжи выкидывали, сами прыгали с вертолёта. Он не мог сесть", - объяснил Путин Ванденко.
Проблема была в снегу - он был не рыхлым, что было бы лучше, а с настом - наледью, образовавшейся на поверхности. Потому кататься на нём было очень тяжело: "Нога проваливалась по щиколотку".
Рассказывая этот эпизод, Путин перешёл на язык Меркель.
О детях и внуках
В беседе с Путиным журналист также попытался больше выведать о семье главы государства. Как известно, президент России ограждает близких от внимания общества. На сей раз Путин, несмотря на наводящие вопросы, так же лаконично ответил по поводу своих родных.
В частности, рассказал президент, внуки ещё маленькие, и в них он души не чает. Это естественное чувство человека, добавил он.
На все попытки журналиста докопаться до деталей Путин объяснил: "Вы же не живёте моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает".
О личных потерях
Говоря о личных потерях, российский лидер признался: самой большой трагедией стала смерть родителей. "Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Самая большая потеря", - сказал он.
О судьбе человека
Что касается судьбы человека, некоего предначертания, Путин высказал глубокую и философскую мысль. Он лишь отчасти согласился с арабским выражением "мактуб" - чему быть, того не миновать. По мнению Путина, в этом вопросе лично для него всё сложнее. Он убеждён, что человек сам может влиять на свою судьбу.
"Если человек уверен в себе, в своих силах и, самое главное, в правоте того, что он делает, это очень помогает. И влияет на судьбу человека", - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, данные интервью выходили в рамках проекта "20 вопросов Путину". Приостановить выпуски решили на фоне пика пандемии коронавируса. В ТАСС тогда отметили, что решение принято "в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки". Серия, выпущенная сегодня, - последняя.
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