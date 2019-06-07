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"Как сказал Достоевский…": Си Цзиньпин блеснул в Петербурге знанием русской классики

07 июня 2019, 20:54  •  45 • Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин на международном экономическом форуме в Петербурге блеснул знанием русской классики. "Как сказал Достоевский, красота спасет мир", - ввернул в свою речь глава государства.
Так он словесно проиллюстрировал свой призыв о сохранении природы на Земле. Он отметил, что нужно беречь экологию во имя будущего. Политик отметил, что человек должен быть в гармонии с окружающей средой.
В разрезе этого он и процитировал Достоевского, показав, что хорошо знаком с творчеством великого русского писателя. Он отметил, что сохранять природу важно ради будущих поколений. Важным шагом в этом направлении Си Цзиньпин назвал разработки возобновляемых источников энергии и развитие ресурсосберегающих технологий, пишет ТАСС.

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