Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Главная / Политика

"Как серпом по...": В Госдуме назвали самый страшный сон для США

23 декабря 2020, 21:45  •  300 • Политика
В Госдуме назвали самый страшный сон для США. Речь идёт даже не о завоевании Россией Арктики, а о союзе Москвы с Германией. В нижней палате парламента уверены: "Америке это как серпом по одному месту".
Такое мнение выразил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв, выступая на пресс-конференции медиагруппы "Патриот". По его словам, Вашингтону крайне важно иметь в подчинении полностью зависимую Европу, как это было все последние годы. Однако укрепление сотрудничества между Россией и Германией ломает весь американский план.
Самый страшный сон американцев - это союз России и Германии. Америке этот союз как серпом по одному месту, - цитирует парламентария портал Nation News.
Речь идёт о проекте "Северный поток - 2", который совместно реализуют Россия и Германия. Несмотря на протесты Берлина, Вашингтон продолжает попытки сорвать строительство газопровода. Так, например, в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год предусмотрены расходы на усиление санкций против компаний, которые имеют хоть какое-нибудь отношение к "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку".
Журавлёв также полагает, что со сменой американской администрации подход США к соперничеству с Россией не изменится. Страна будет по-прежнему выходить из двусторонних договоров, сдерживающих гонку вооружения. Впрочем, депутат уверен, что этим американцы лишь сделают себе хуже, поскольку позволят России развивать своё вооружение без каких-либо ограничений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



300
Источник
Похожие новости
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
23 декабря 2020, 10:45
Раскрыт главный страх Запада перед Россией: "Это пугает больше всего"
23 декабря 2020, 14:25
Чего Россия может лишить Boeing в ответ на санкции США: прогноз эксперта
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадле...
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелё...
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
23 декабря 2020, 10:45
Раскрыт главный страх Запада перед Россией: "Это пугает больше всего"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
20 декабря 2020, 21:20
Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
18 декабря 2020, 10:40
Опозорил страну перед США: Посадивший корабль на мель украинский моряк предстанет перед судом
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.