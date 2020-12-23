"Как серпом по...": В Госдуме назвали самый страшный сон для США

Такое мнение выразил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв, выступая на пресс-конференции медиагруппы "Патриот". По его словам, Вашингтону крайне важно иметь в подчинении полностью зависимую Европу, как это было все последние годы. Однако укрепление сотрудничества между Россией и Германией ломает весь американский план.

Самый страшный сон американцев - это союз России и Германии. Америке этот союз как серпом по одному месту, - цитирует парламентария портал Nation News.

Речь идёт о проекте "Северный поток - 2", который совместно реализуют Россия и Германия. Несмотря на протесты Берлина, Вашингтон продолжает попытки сорвать строительство газопровода. Так, например, в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год предусмотрены расходы на усиление санкций против компаний, которые имеют хоть какое-нибудь отношение к "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку".

Журавлёв также полагает, что со сменой американской администрации подход США к соперничеству с Россией не изменится. Страна будет по-прежнему выходить из двусторонних договоров, сдерживающих гонку вооружения. Впрочем, депутат уверен, что этим американцы лишь сделают себе хуже, поскольку позволят России развивать своё вооружение без каких-либо ограничений.