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"Как серпом по...": В Госдуме назвали самый страшный сон для США
23 декабря 2020, 21:45 • 300 • Политика
В Госдуме назвали самый страшный сон для США. Речь идёт даже не о завоевании Россией Арктики, а о союзе Москвы с Германией. В нижней палате парламента уверены: "Америке это как серпом по одному месту".
Такое мнение выразил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв, выступая на пресс-конференции медиагруппы "Патриот". По его словам, Вашингтону крайне важно иметь в подчинении полностью зависимую Европу, как это было все последние годы. Однако укрепление сотрудничества между Россией и Германией ломает весь американский план.
Речь идёт о проекте "Северный поток - 2", который совместно реализуют Россия и Германия. Несмотря на протесты Берлина, Вашингтон продолжает попытки сорвать строительство газопровода. Так, например, в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год предусмотрены расходы на усиление санкций против компаний, которые имеют хоть какое-нибудь отношение к "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку".
Журавлёв также полагает, что со сменой американской администрации подход США к соперничеству с Россией не изменится. Страна будет по-прежнему выходить из двусторонних договоров, сдерживающих гонку вооружения. Впрочем, депутат уверен, что этим американцы лишь сделают себе хуже, поскольку позволят России развивать своё вооружение без каких-либо ограничений.
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