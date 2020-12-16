"Как с такой логикой детективы-то писал?": Акунину задали прямой вопрос после "мерзости" о Навальном

По мнению Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин, вина спецслужб в "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального полностью доказана. Он заявил об этом на своей странице в Facebook, прикрепив ссылку на фильм-расследование Навального, в котором тот смело заявляет, что дело раскрыто, а фамилии "убийц" установлены.

Акунин пишет: "Со всей очевидностью доказано, что за Алексеем повсюду, во всех поездках долгое время следовала спецгруппа фээсбэшных агентов". По словам создателя серии книг об Эрасте Фандорине, эта группа все три года таскала с собой запас "Новичка", дожидаясь, когда поступит приказ на исполнение:

"Три года - три года! - слуги Отечества, имена которых теперь установлены, несли эту трудовую вахту. И наконец дождались".

А выжил Навальный лишь потому, что в России хорошо умеют только воровать, считает писатель, известный также, кстати, своими русофобскими взглядами и заявлениями. "Мерзость, мерзость, мерзость", - выразил своё отношение к истории Чхартишвили.

Он предположил, почему же "режим" якобы упорно отказывается проводить расследование: мол, слишком уж явно "торчат уши".

У авторов Telegram-канала "Пул №3" в связи с этим возник только один вопрос: как с такой логикой Акунин "служил в очистке и детективы-то писал?"