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"Как с "малайзийским Боингом" - Россия виновата": Спецкор о "расстрелянной из гранатометов" школе в Беслане

31 августа 2019, 21:54  •  132 • Политика
Спецкор Дмитрий Стешин, спасавший детей из школы в Беслане, разоблачил фейк либеральных СМИ о гранатометах, основанный на заявлениях террориста Шамиля Басаева. "Как с "малазийским Боингом" - Россия виновата, потому что Россия", - объяснил логику опубликовавших ложь журналистов.
Специальный корреспондент Дмитрий Стешин, в 2004 году лично выносивший раненых детей из школы в Беслане, опроверг фейк либеральных СМИ об обстреле учебного заведения из гранатометов. Также он указал на автора фейка - лидера кавказских террористов Шамиля Басаева.
В этом году некоторые журналисты все-таки пробили днище – построили свое "расследование" Бесланской трагедии на давнем заявлении Шамиля Басаева, пишет спецкор.
Речь идет об оправдательных заявлениях Басаева. Он утверждал, что русские начали лупить по школе из гранатометов и огнеметов – на них вся вина за гибель детей. Как человек, лично присутствовавший на месте трагедии, Стешин назвал эти заявления полнейшей ложью.
По словам спецкора, российские силовики не имели планов по силовому захвату здания. Главный расчет был на то, чтобы обменять детей или как-то договориться с террористами. Однако все планы нарушил взрыв, произошедший внутри здания. Скорее всего, при попытке террористов переместить взрывное устройство оно пришло в действие. После этого из школы начали выбегать окровавленные дети, а между спецназом и террористами завязался бой. Спецкор отмечает, что силовики были не готовы к случившемуся, "альфовцы" бежали к школе, на ходу застегивая бронежилеты, без касок. Всё это не похоже на запланированный штурм с гранатометами.
"Этой линии (что в трагедии виноваты российские силовики, а не террористы) западная и наша либеральная пресса четко придерживается уже 15-й год – можно сравнить публикации. Как с "малазийским Боингом" - Россия виновата, потому что Россия", - отмечает Стешин на своем tg-канале.
Его словам подтверждает главред RT Маргарита Симоньян, которая также была на месте трагедии и освещала те события. Она также отмечает, что взрыв был внутри здания, но не один, а два.
"Все правильно Стешин пишет. Только взрыва было два. С разницей в несколько минут. Где-то между 13:30 и 14:00. Взрывы не были похожи ни на что, что я слышала до этого в Чечне или где бы то ни было - ни на разрыв гранаты, ни на какой другой оружейный залп", - написала она на своем tg-канале.

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