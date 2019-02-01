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"Как с Каддафи": Италия напомнила Штатам и ЕС "страшный ливийский сценарий" и отказалась признавать Гуайдо

01 февраля 2019, 11:39  •  190 • Политика
Италия не признает Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, потому что считает невозможным внешнее вмешательство во внутренние дела другой страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано. "История, как с Каддафи", сказал он, намекая на возможность повторения страшного ливийского сценария и напоминая Штатам и Евросоюзу последствия тех событий.
"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны", - цитирует TV2000 Ди Стефано.
Он также справедливо напомнил, что такой принцип невмешательства поддерживается ООН.
"Главная задача сейчас - избежать войны и повторения страшного "ливийского сценария", когда был свергнут Муаммар Каддафи", - заявил Ди Стефано. Он добавил, что нельзя допустить, чтобы все ошибки, которые Запад допустил в Ливии, сейчас повторились в Венесуэле.
Напомним, самопровозглашённый лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо действует в интересах США, являясь, по сути, их ставленником.

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