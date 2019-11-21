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"Как с дуба рухнули": Путин жёстко спустил чиновников на землю из-за справки для водителей

21 ноября 2019, 22:54  •  124 • Политика
Президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал ситуацию, сложившуюся со справками для получения водительских прав. "Как с дуба рухнули", - заявил он чиновникам.
Глава Кремля напомнил, что МРОТ в России составляет 11 тысяч рублей. "Чтобы получить эту справку, человек ползарплаты должен отдать? Чушь какая-то!" – возмутился глава государства.
Путин удивился, что авторы такого решения согласовали все инстанции в правительстве. "Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое? Как с дуба рухнули!" – заявил Путин.
Позднее стало известно, что Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра дял водителей. Как сообщил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, такое решение было принято из-за растущего беспокойства водителей.

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