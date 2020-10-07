"Как промежуточная цель - вполне": Военкор озвучил неочевидный мотив Азербайджана

Военкор напомнил о публикациях в азербайджанских средствах массовой информации, которые касались подписания Гейдаром Алиевым контракта с Ираном в 2016 году. Он касался строительства двух водохранилищ на реке Аракс. Возведение планировалось на территориях, по сути, подконтрольных Нагорному Карабаху. Прошло всего два месяца - и была развязана война, которая продолжалась четыре дня.

На сегодняшний день одно из водохранилищ уже почти достроено. Карабах может использовать водные ресурсы. Но деньги на проект выделял Азербайджан, поэтому Баку против.

Александр Коц, ссылаясь на слова знакомого военного аналитика, обращает внимание на территории, где сейчас идут наиболее ожесточённые бои. Это районы Мадагиса и Талыша. Там располагается Сарсангское водохранилище, откуда лишняя вода отправлялась в Азербайджан.

Лишние ресурсы пару месяцев назад было решено сбрасывать южной части Нагорного Карабаха.

"Так что одна из целей нынешнего конфликта - контроль над водными ресурсами. Цель, конечно, не основная, но как промежуточная - вполне", - пишет Коц на страницах "Комсомольской правды".

Он делает акцент: Азербайджану с его 10 миллионами населения воды в реке Куре маловато.