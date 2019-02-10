"Как призывать волка не резать ягнят": Авакову напомнили о главном обманщике президентской кампании на Украине

После призыва министра внутренних дел Незалежной Арсена Авакова к кандидатам в президенты Незалежной быть честными на выборах, чиновнику напомнили о главном обманщике президентской кампании на Украине - президенте страны Петре Порошенко, который не сдержал своих предыдущих предвыборных обещаний. По мнению интернет-пользователей, взывать к его честности - все равно "как призывать волка не резать ягнят".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков возмутился у себя на странице в соцсети избирательной кампанией кандидатов в президенты Незалежной, сравнив ее с проституцией. При этом он раскритиковал бандитские методы, которыми пользуются сторонники кандидатов, и призвал всех к честности на выборах.

Однако поддержали порыв министра не все. Многие напомнили ему о главном обманщике президентской кампании на Украине - президенте страны Петре Порошенко, который не сдержал своих предыдущих предвыборных обещаний, указав на то, что взывать к его честности - это все равно "как призывать волка не резать ягнят".

"Честные выборы может вести исключительно честный политик! Среди всех кандидатов Петр Порошенко - это обманщик и аферист, который по определению не может поступать честно, иначе он наберет максимум 5% голосов, - напомнил Авакову Павло Бубенко. - Вот откуда следует исходить! А призывать его к честности - как призывать волка не резать ягнят".

"Вся сущность людишек, рвущихся к власти, вылезла наружу. И люди среди них - исключение", - пишет Валерия Харьков.

"Наверно, это будут самые тяжелые выборы за всю постсоветскую историю Украины…" - приготовилась Anna Dodivan.

А Виктор Довганич предложил Авакову войти в историю как "честный" министр внутренних дел Украины.

"У вас есть шанс войти в историю Украины честным ответственным министром МВД, - указал интернет-пользователь. - Не упустите его!"

"Наш народ заслужил другую полицию, а не на то, что вы сотворили и возглавили, - осадила министра Olena Sinchenko. - Вчерашнее побоище - это приговор вам лично".