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"Как призывать волка не резать ягнят": Авакову напомнили о главном обманщике президентской кампании на Украине

10 февраля 2019, 16:39  •  150 • Политика
После призыва министра внутренних дел Незалежной Арсена Авакова к кандидатам в президенты Незалежной быть честными на выборах, чиновнику напомнили о главном обманщике президентской кампании на Украине - президенте страны Петре Порошенко, который не сдержал своих предыдущих предвыборных обещаний. По мнению интернет-пользователей, взывать к его честности - все равно "как призывать волка не резать ягнят".
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков возмутился у себя на странице в соцсети избирательной кампанией кандидатов в президенты Незалежной, сравнив ее с проституцией. При этом он раскритиковал бандитские методы, которыми пользуются сторонники кандидатов, и призвал всех к честности на выборах.
Однако поддержали порыв министра не все. Многие напомнили ему о главном обманщике президентской кампании на Украине - президенте страны Петре Порошенко, который не сдержал своих предыдущих предвыборных обещаний, указав на то, что взывать к его честности - это все равно "как призывать волка не резать ягнят".
"Честные выборы может вести исключительно честный политик! Среди всех кандидатов Петр Порошенко - это обманщик и аферист, который по определению не может поступать честно, иначе он наберет максимум 5% голосов, - напомнил Авакову Павло Бубенко. - Вот откуда следует исходить! А призывать его к честности - как призывать волка не резать ягнят".
"Вся сущность людишек, рвущихся к власти, вылезла наружу. И люди среди них - исключение", - пишет Валерия Харьков.
"Наверно, это будут самые тяжелые выборы за всю постсоветскую историю Украины…" - приготовилась Anna Dodivan.
А Виктор Довганич предложил Авакову войти в историю как "честный" министр внутренних дел Украины.
"У вас есть шанс войти в историю Украины честным ответственным министром МВД, - указал интернет-пользователь. - Не упустите его!"
"Наш народ заслужил другую полицию, а не на то, что вы сотворили и возглавили, - осадила министра Olena Sinchenko. - Вчерашнее побоище - это приговор вам лично".

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