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"Как принято в дипломатической практике": Москва отреагирует на высылку из Болгарии российского дипломата
30 октября 2019, 18:24 • 16 • В мире
МИД России не оставит без внимания высылку из Болгарии сотрудника российского диппредставительства, будет рассмотрен ряд ответных мер. "Как принято в дипломатической практике", - отметил Александр Грушко.
Об этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с журналистами.
"Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", - цитирует слова Грушко ТАСС.
Напомним, 29 октября в Болгарии сообщили о высылке одного из российских дипломатов. Как говорится в сообщении МИД республики, дипсотрудника заподозрили в ведении разведывательной деятельности.
По информации министерства, иностранец на протяжении года "собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну". Для этой цели, по версии местной прокуратуры, он встречался с гражданами Болгарии.
Дипломат, чьё имя не называется, намеревался передавать эти данные иностранному государству, убеждены местные правоохранители.
Отмечается, что расследование в отношении россиянина вела прокуратура, но его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого. После этого МИД Болгарии потребовал от Москвы отозвать дипломата до конца дня понедельника.
Посольство России информацию не комментирует, сообщает РИА "Новости".
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