"Как принято в дипломатической практике": Москва отреагирует на высылку из Болгарии российского дипломата

Об этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с журналистами.

"Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", - цитирует слова Грушко ТАСС.

Напомним, 29 октября в Болгарии сообщили о высылке одного из российских дипломатов. Как говорится в сообщении МИД республики, дипсотрудника заподозрили в ведении разведывательной деятельности.

По информации министерства, иностранец на протяжении года "собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну". Для этой цели, по версии местной прокуратуры, он встречался с гражданами Болгарии.

Дипломат, чьё имя не называется, намеревался передавать эти данные иностранному государству, убеждены местные правоохранители.

Отмечается, что расследование в отношении россиянина вела прокуратура, но его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого. После этого МИД Болгарии потребовал от Москвы отозвать дипломата до конца дня понедельника.

Посольство России информацию не комментирует, сообщает РИА "Новости".