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"Как предать народ": Пользователи Рунета заявили о единственном совете, который может дать Горбачев

18 октября 2019, 13:54  •  158 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью СМИ сообщил, что обращался с коротким письмом к российскому лидеру Владимиру Путину, и уточнил, что "не хотел бы навязываться в советчики". Пользователи Рунета возмутились тем, что Горбачев раздает свои советы, и заявили о единственном, который тот действительно может дать: "Как предать народ".
Некоторое время назад бывший первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обращался с посланием к российскому лидеру Владимиру Путину. Однако содержания своего короткого письма раскрывать не стал.
О своем письме президенту России Горбачев рассказал в интервью газете "Известия", отвечая на вопросы, общается ли он с Путиным и обращаются ли к экс-президенту за советом мировые лидеры.
"Я не хотел бы навязываться в советчики", - ответил на это Горбачев, уточив, что к мировым лидерам обращается лишь "в каких-то особых случаях". Обычно посылает коротое письмо. Он же подтвердил, что с таким письмецом как раз обращался недавно к Владимиру Путину, а также к французскому президенту Эммануэлю Макрону.
В соцсетях слова Горбачева вызвали шквал возмущенных откликов. Пользователи Рунета при этом заявили о единственном совете, который может дать экс-президент. При этом в выражениях не стеснялись. Многие в открытую выражали свою ненависть, прибегая даже к непечатной лексике.
"И это ч...о пытается кому-то давать советы? Если только как предать народ, продать имущество и проср@ть державу!!!" - возмущается Тамара @tomisamson4.
Фото: скриншот twitter/tomisamson4
"Миллионы людей лишил своей Родины! Предатель! На его совести тысячи убитых, покалеченных, и до сих пор все это продолжается! - не сдерживается и Кочановская Светлана @2_S1958. - На нары его, может быть, хоть там осознает, что он натворил со своей сворой помощников!"
"Плоды его трудов закрепились в Конституции РФ, и по сей день великая страна не может встать с колен. Выполнил свою миссию по разрушению", - пишет Николай @jLyzKVLeb2lioGj.

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