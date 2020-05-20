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"Как Порошенко сдавал Украину": Экс-президента Украины обвинили в госизмене. Официально

20 мая 2020, 14:55  •  213 • Политика
Против экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". О том, как Порошенко сдавал Украину, рассказал военкор Александр Коц, приведя позорные выдержки из разговора бывшего украинского президента с Байденом.
Офис генпрокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.
Уточняется, что дело завели после публикации записей, на которых предположительно Порошенко общается с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц привёл выдержки из разговоров Порошенко с американскими представителями.
"…Я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку...".
Также Порошенко заявляет, что одним из возможных кандидатов на эту должность "был лидер моей фракции Луценко".
"Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит, с вашей точки зрения, я отзываю своё предложение", - говорит он.
"Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это обещал", - также говорит он в беседе с американцами.
"Я всегда себя хорошо чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент. Мой дорогой друг!.." - обращается к Байдену Порошенко.
Коц ёмко охарактеризовал тон разговора Порошенко: "Ощущение неприкрытого лакейства, замешанного на страхе оказаться без поддержки американцев", подчеркнул военкор.
"Люди, пришедшие во власть на штыках, всегда боятся расстаться с ней таким же недемократичным путём", - добавил он.
Фото: Скриншот Telegram/Александр Коц
По словам политэксперта Владимира Корнилова, эти записи - настоящая "бомба, которая станет серьёзным оружием Трампа в ходе президентской кампании". Он отметил, что в них содержится именно то, "за что демократы намеревались импичнуть Трампа!".
Фото: Скриншот Telegram/Владимир Корнилов

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