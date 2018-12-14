|
"Как понять-то?": В Сети пытаются разгадать ответ Лукашенко — извинялся он перед Путиным или нет?
14 декабря 2018, 16:39 • 85 • Политика
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не извинялся перед российским лидером за перепалку на саммите ЕАЭС. И тут же в Сети появляется его видео, где он рассказывает, как "пришлось извиняться". Пользователи в Сети задались вопросом: "Как тебя понять-то?"
Ранее, напомним, Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ передергивают факты.
"Мы все, участники саммита, извинялись там за перепалку… Там же такая каша была… И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании", - говорит Лукашенко на пресс-конференции.
Однако сейчас в Сети появилось видео, в котором он вдруг говорит следующее: «В нехорошей форме, так что пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи».
"Как говорится в классике, как тебя понять-то?" - недоумевают пользователи.
Подпишитесь на нас
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
13 декабря 2018, 19:24
|
12 декабря 2018, 02:54
|
08 декабря 2018, 04:39
|
13 декабря 2018, 03:09
|
14 декабря 2018, 01:54
|
10 декабря 2018, 16:39
|
13 декабря 2018, 14:25