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"Как понять-то?": В Сети пытаются разгадать ответ Лукашенко — извинялся он перед Путиным или нет?

14 декабря 2018, 16:39  •  85 • Политика
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не извинялся перед российским лидером за перепалку на саммите ЕАЭС. И тут же в Сети появляется его видео, где он рассказывает, как "пришлось извиняться". Пользователи в Сети задались вопросом: "Как тебя понять-то?"
Ранее, напомним, Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ передергивают факты.
"Мы все, участники саммита, извинялись там за перепалку… Там же такая каша была… И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании", - говорит Лукашенко на пресс-конференции.
Однако сейчас в Сети появилось видео, в котором он вдруг говорит следующее: «В нехорошей форме, так что пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи».
"Как говорится в классике, как тебя понять-то?" - недоумевают пользователи.

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