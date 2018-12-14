"Как понять-то?": В Сети пытаются разгадать ответ Лукашенко — извинялся он перед Путиным или нет?

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не извинялся перед российским лидером за перепалку на саммите ЕАЭС. И тут же в Сети появляется его видео, где он рассказывает, как "пришлось извиняться". Пользователи в Сети задались вопросом: "Как тебя понять-то?"

Ранее, напомним, Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ передергивают факты.

"Мы все, участники саммита, извинялись там за перепалку… Там же такая каша была… И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании", - говорит Лукашенко на пресс-конференции.

Однако сейчас в Сети появилось видео, в котором он вдруг говорит следующее: «В нехорошей форме, так что пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи».

"Как говорится в классике, как тебя понять-то?" - недоумевают пользователи.