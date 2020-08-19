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"Как покупают протест": Технологию провокаторов разоблачили с точностью до доллара
19 августа 2020, 17:40 • 51 • Политика
Технологию белорусских провокаторов разоблачили с точностью до доллара. Стало известно, как и за сколько покупают протест.
Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тыс. долларов Минскому тракторному заводу, Минскому заводу колёсной техники и "Гродно Азоту". Деньги на забастовку Telegram-канал NEXTA назвал "солидарной помощью от народа Беларуси".
Скриншот: Telegram/Nexta Live
Политический обозреватель Царьграда Александр Гришин считает, что собранной "помощи" хватит лишь на 650 человек.
Известный блогер Сергей "Zergulio" Колясников в свою очередь обратил внимание на красноречивые приметы майдана. Сначала у протестующих из ниоткуда появляется финансирование, потом в соцсетях распространяются липовые страшные фото, следом идут фейки про российские танки в Минске, и наконец находят "сакральную жертву", роль которой может исполнить любой человек, погибший при не связанных с протестами обстоятельствах. По словам Колясникова, именно по такой схеме действовали разжигатели протестов на Украине и в Гонконге.
Скриншот: Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев ранее заявил, что белорусская молодёжь получает деньги за участие в протестах. Он отметил, что девушкам платят за участие в митингах по 60 белорусских рублей (1,7 тыс. российских рублей), а юношам - по 30 белорусских рублей (893,5 рубля).
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