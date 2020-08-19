"Как покупают протест": Технологию провокаторов разоблачили с точностью до доллара

Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тыс. долларов Минскому тракторному заводу, Минскому заводу колёсной техники и "Гродно Азоту". Деньги на забастовку Telegram-канал NEXTA назвал "солидарной помощью от народа Беларуси".

Скриншот: Telegram/Nexta Live

Политический обозреватель Царьграда Александр Гришин считает, что собранной "помощи" хватит лишь на 650 человек.

Я посчитал сегодня в Twitter. Гарантированных денег им хватает на 650 человек. Всего-навсего. На всю республику, - отметил он.

Известный блогер Сергей "Zergulio" Колясников в свою очередь обратил внимание на красноречивые приметы майдана. Сначала у протестующих из ниоткуда появляется финансирование, потом в соцсетях распространяются липовые страшные фото, следом идут фейки про российские танки в Минске, и наконец находят "сакральную жертву", роль которой может исполнить любой человек, погибший при не связанных с протестами обстоятельствах. По словам Колясникова, именно по такой схеме действовали разжигатели протестов на Украине и в Гонконге.

Так что последние вопросы по Белоруссии отпали после сегодняшнего блокирования проходной МТЗ и приведённого выше финансирования протестов в Белтелерадиокомпании, - подчеркнул блогер.

Скриншот: Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев ранее заявил, что белорусская молодёжь получает деньги за участие в протестах. Он отметил, что девушкам платят за участие в митингах по 60 белорусских рублей (1,7 тыс. российских рублей), а юношам - по 30 белорусских рублей (893,5 рубля).