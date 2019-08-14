"Как подогреть градус ядерной истерии": Что "не так" с заявлением Трампа о "Буревестнике"

Своими соображениями американский лидер поделился, как обычно, в Twitter. "США многое узнали из-за неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные технологии, - написал он. - Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо".

По мнению Алексея Леонкова, о том, что под Архангельском якобы "взорвался "Буревестник", говорят сейчас все, кому не лень, раздувая из мухи слона. Источниками же таких "новостей" стали, конечно, блогеры.

Отметилась и журналистка Латынина, заявившая "что-то там взорвалось, наверно, "Буревестник". И после этого все и стали говорить про "радиационную опасность". А тут еще и "Росатом" подтвердил, что во время ЧП погибли его сотрудники.

"Однако, нужно понимать, что на этом полигоне испытывают также и баллистические ракеты морского базирования с ядерными боеголовками. А присутствие специалистов может объясняться разными причинами, на которые ни Министерство обороны, ни "Росатом" не указывают. Конкретики никакой, поэтому начинают гадать о разном", - считает эксперт.

"Точные" разведданные из серии "хайли-лайки"?

При этом, напомнил Леонков, американское разведсообщество и само признается, что нередко свои данные "берет из соцсетей". И это напоминает о скандале, разыгравшемся в 2017 году, когда американские спецслужбы выпустили толстенный талмуд под названием Russian Military Power.

Там было огромное количество ссылок, причем не столько на российские СМИ, сколько на "диванных экспертов" и на мнения людей, вообще далеких от истины. И вот, на основе таких заключений американцы создали свой "серьезный аналитический труд", который сразу был поднят на смех мировым разведсообществом.

"Сейчас у американцев толком нет возможности получить 100% точную информацию – нет ни резидентов, ни средств разведки. Вот они и руководствуются сведениями из серии "хайли-лайки", а для красного словца добавляют "нам известно, что у вас вот это есть". А если попытаться узнать, откуда они получили свою информацию, то все сразу становится "тайной", - рассказал Алексей Леонков.

Эксперт напомнил о том, что Дональд Трамп сменил главу Национальной разведки, поскольку к предыдущему руководителю у него было очень много вопросов. Из-за "достоверных данных", которые предоставлял Дэн Коутс, уже случались разные конфузы. Так что, и это тоже надо иметь ввиду, когда Трамп произносит свои "разоблачительные речи".

"У нас такого не могло быть"

Именно это утверждает Трамп. Однако, если посмотреть статистику, сколько, чего и когда взорвалось у американцев на различных военных базах, как часто они теряют во время учений свои ядерные боеприпасы, то картина получается совсем иная, уверен Леонков. Поэтому заявления о том, что "не может быть" – это голословные утверждения.

Ведь можно напомнить им об инциденте, который пытались скрыть как в Лондоне, так и в Вашингтоне, когда в июне 2016 года британская субмарина у побережья Флориды произвела запуск новой американской баллистической ракеты Trident II D5. Испытания закончились провалом, однако правительство Дэвида Кэмерона скрыло данный факт от общественности. А произошло опасное дело: выпущенная ракета отклонилась от заданного курса и полетела в сторону США, где и была вскоре уничтожена.

Не все так просто: США и технологии ядерных двигателей

"Если же Трамп имеет в виду технологию ядерных двигателей, то у американцев с этим делом сейчас дела обстоят не лучшим образом. Когда-то разработкой таких двигателей активно занимались и в Советском Союзе, и в США. Инженеры обеих стран пытались создать достаточно компактный ядерный двигатель, который мог бы конкурировать с двигателями, работающими на углеродах и так далее", - рассказал Леонков.

У США победил более дешевый воздушно-реактивный двигатель. Поэтому ядерную технологию они забросили. Позднее пытались вывести на орбиту спутники с ядерными реакторами, но они получились слишком громоздкими, так что выводить их могла только ракета "Сатурн-5". Так что, не сложилось у США дело с такой разработкой.

А вот у российских разработчиков дела пошли лучше: на орбите давно уже работают спутники с ядерными двигателями, благодаря чему они могут работать в космосе довольно долго – до 30 лет.

С развитием технологий у России появилась возможность создавать достаточно компактные двигатели. И один из них как раз и установлен на ракете "Буревестник", которая прошла ряд успешных испытаний. И вот тут эксперт видит нестыковку: испытания ракеты уже прошли, но тут вдруг американцы сообщают, что "испытывается "Буревестник", который еще и взрывается".

"Что же касается "супертехнологий", на которые намекает Трамп, то тут речь идет о гиперзвуковых двигателях. Не так давно в США испытали один такой образец – прямоточный воздушно-реактивный, кратковременно показавший тягу, близкую к 4 МАХам. И вот этот двигатель они называют "выдающимся достижением. Хотя импульс был показан только на стенде, да и то – кратковременный", - заявил Алексей Леонков.

Вполне возможно, продолжил он, именно такое достижение Трамп и имел ввиду: во время испытания самого двигателя все прошло удачно. Но это было только первое испытание, а доведение "до ума" этого двигателя – процесс длительный. Да и назвать эту новинку американцев "гиперзвуком" сложно. К тому же неизвестно, как все это будет работать на практике.

"Говорить можно только о предположениях"

Если же говорить о ЧП во время испытаний под Архангельском, то тут можно только выдвигать предположения. Возможно, что там, на стенде, испытывали какие-то компоненты двигателя, может быть, и сам агрегат, который заправляется специальной топливной системой. То это не само изделие полностью. Можно даже предположить, что там использовался какой-то ядерный компонент. Но утверждать этого ни в коем случае нельзя, подчеркнул эксперт.

"И если говорить о таких предположениях, то при взрыве подобного двигателя можно было бы ожидать некоторого заражения окружающей территории. И если бы это, предположим, произошло, то там бы уже вовсю работали войска радиохимической, биологической, химической защиты, ХБЗ. А уж мимо всех этих вездесущих блогеров такой точно бы не прошло", - уверен эксперт

Кроме того, при подрыве такого двигателя загрязнение было бы локальным и незначительным, а не как при аварии в Чернобыле или на Фукусиме. И это незначительное загрязнение сразу устраняется силами РБХЗ: зачищается территория, проводится денуклеаризация, противорадиоационная обработка местности.

И если бы заражение все-таки произошло, то Минобороны обязательно выступило с заявлением о том, что такие-то работы проведены, опасности никакой нет. А в случает ЧП под Архангельском никаких подобных заявлений не было сделано вообще.