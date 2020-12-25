"Как, почему смогли выстоять и победить?": Статью Путина о войне перевели на пять языков

Брошюру со статьёй президента России Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" выпустило издательство "Известия". Она вышла на русском и ещё пяти языках, говорится на сайте Кремля.

Это издание брошюры дополнено приложением с выдержками из архивных документов. На сайте Кремля также можно ознакомиться со статьёй Путина на русском и английском языках.

В своём материале Путин рассказывает о том, какую жертву принёс советский народ, сражаясь с фашизмом, как важно молодому поколению помнить и знать, почему, как смогли выстоять и победить их бабушки и дедушки, а также обращается к архивным документам, отбивая все обвинения Запада в адрес России о попытках "переписать историю".