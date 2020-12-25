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"Как, почему смогли выстоять и победить?": Статью Путина о войне перевели на пять языков

25 декабря 2020, 17:45  •  115 • Политика
Брошюру со статьёй президента России Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" перевели на пять языков. Её выпустило издание "Известия". В материале Путин описывает те вопросы, которые волнуют нынешнее поколение - "как, почему смогли выстоять и победить" наши дедушки и бабушки, а также отвечает на упрёки Запада, опираясь на архивные документы.
Брошюру со статьёй президента России Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" выпустило издательство "Известия". Она вышла на русском и ещё пяти языках, говорится на сайте Кремля.
Это издание брошюры дополнено приложением с выдержками из архивных документов. На сайте Кремля также можно ознакомиться со статьёй Путина на русском и английском языках.
В своём материале Путин рассказывает о том, какую жертву принёс советский народ, сражаясь с фашизмом, как важно молодому поколению помнить и знать, почему, как смогли выстоять и победить их бабушки и дедушки, а также обращается к архивным документам, отбивая все обвинения Запада в адрес России о попытках "переписать историю".

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