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"Как отличать будете?": Киеву указали на дыру в плане не признавать российские паспорта жителей Донбасса
08 мая 2019, 22:24 • 178 • Политика
В Сети высмеяли отказ Киева признавать российские паспорта жителей Донбасса. "Как они их отличат от паспортов, выданных в другом регионе России?" - задают логичный вопрос пользователи.
Верховная рада в среду, 8 мая, собирается принять решение, по которому выданные Россией паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил главы правительства Украины Владимира Гройсман. "Жесткий ответ" Киева изрядно повеселил пользователей соцсетей.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре выдачи российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин грозился дать Москве жесткий и креативный ответ.
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