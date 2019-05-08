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"Как отличать будете?": Киеву указали на дыру в плане не признавать российские паспорта жителей Донбасса

08 мая 2019, 22:24  •  178 • Политика
В Сети высмеяли отказ Киева признавать российские паспорта жителей Донбасса. "Как они их отличат от паспортов, выданных в другом регионе России?" - задают логичный вопрос пользователи.
Верховная рада в среду, 8 мая, собирается принять решение, по которому выданные Россией паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил главы правительства Украины Владимира Гройсман. "Жесткий ответ" Киева изрядно повеселил пользователей соцсетей.
"Это и есть тот ответ, который анонсировался (главой МИД Украины) Климкиным? Мощно, ничего не скажешь", - прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
"С козырей пошли", - шутит Мазанов Азер.
"А как они их отличат от паспортов, выданных в другом регионе Российской Федерации?" - задается логичным вопросом Максим Холодов.
"С таким же успехом они могут не признавать Меркурий частью нашей Солнечной системы", - отмечает пользователь с ником "Кот Уральский".
"Жаль, что за открытия в области юриспруденции не вручают Нобелевку. Я думал, что после третьего тура выборов уже невозможно что-то придумать, но они снова открытие сделали..." - добавляет Максим Перехрест.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре выдачи российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин грозился дать Москве жесткий и креативный ответ.
А как они их отличат от паспортов выданных в другом регионе Российской Федерации?
— Максим (@KholodovMaxim) 8 мая 2019 г.
С козырей пошли
— Мазанов Азер (@Mazanov_Azer) 8 мая 2019 г.
С таким же успехом они могут не признавать Меркурий частью нашей солнечной системы
— Кот Уральский (@alexcheb10) 8 мая 2019 г.
Жаль, что за открытия в области юриспруденции не вручают нобелевку. Я думал, что после третьего тура выборов уже невозможно что-то придумать, но они снова открытие сделали...
— Максим Перехрест (@maxper42) 8 мая 2019 г.

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