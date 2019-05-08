"Как отличать будете?": Киеву указали на дыру в плане не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Верховная рада в среду, 8 мая, собирается принять решение, по которому выданные Россией паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил главы правительства Украины Владимира Гройсман. "Жесткий ответ" Киева изрядно повеселил пользователей соцсетей.

"Это и есть тот ответ, который анонсировался (главой МИД Украины) Климкиным? Мощно, ничего не скажешь", - прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.

"С козырей пошли", - шутит Мазанов Азер.

"А как они их отличат от паспортов, выданных в другом регионе Российской Федерации?" - задается логичным вопросом Максим Холодов.

"С таким же успехом они могут не признавать Меркурий частью нашей Солнечной системы", - отмечает пользователь с ником "Кот Уральский".

"Жаль, что за открытия в области юриспруденции не вручают Нобелевку. Я думал, что после третьего тура выборов уже невозможно что-то придумать, но они снова открытие сделали..." - добавляет Максим Перехрест.